أذكار المساء الصحيحة.. أدعية تحفظك من كل مكروه طوال الليل
غدًا آخر موعد للتقديم| رابط وظائف الأزهر الشريف للمعلمين 2025 والتخصصات المطلوبة
رحمة أحمد تغادر المستشفى بعد تحسن حالتها الصحية
رونالدو ضد بنزيما.. تشكيل قمة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي
ترامب: سأنظر في نقل مباريات كأس العالم 2026 من بعض المدن الأمريكية
قيادي في حركة حماس: نتنياهو كذابُ أشِرْ وإسرائيل باتت منبوذة دوليا
تكهين أجهزة الكمبيوتر القديمة في جميع المدارس .. قرار عاجل الآن
من هو مونيز رويز .. حكم قمة الأهلي والزمالك في الدوري المصري؟
تعقيبا على خطاب نتنياهو.. حماس: إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس حق أصيل
رعب على شواطئ أشدود.. أسماك القرش تجبر إسرائيل على رفع الرايات السوداء | شاهد
الناتو وكوريا الجنوبية يعقدان أول حوار مباشر حول التعاون الصناعي الدفاعي
توصيات مصيرية من الرئيس السيسي لطلاب الأكاديمية العسكرية المصرية.. فيديو
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

"ست ستات" يناقش تأثير جروبات السيدات على السوشيال ميديا

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة
منار عبد العظيم

عرض برنامج "ست ستات"، المذاع على قناة DMC، تقريرًا تليفزيونيًا تناول آراء السيدات حول جروبات النساء على مواقع التواصل الاجتماعي، واستعرض الاستفادة المتنوعة من تلك الجروبات، إلى جانب تسليط الضوء على بعض السلبيات التي قد تؤثر على المشارِكات فيها.

نهى عبد العزيز: لا بد من التدقيق في اختيار الجروبات

وخلال الحلقة، أكدت الإعلامية نهى عبد العزيز على ضرورة تحكيم العقل عند الانضمام لأي جروب، قائلة:"لازم الواحد يختار ويدقق إيه اللي يدخل فيه وإيه اللي ميدخلش فيه، وأنهي جروب يعمل له مشاكل وجروب يسد عليه الباب".

وشددت على أهمية الوعي الرقمي في تحديد نوعية المحتوى الذي يتعرض له المستخدم داخل هذه المجموعات.

سالي شاهين: تبادل أسرار البيوت مرفوض

من جانبها، حذّرت الإعلامية سالي شاهين من خطورة مشاركة الأسرار العائلية داخل جروبات النساء، معتبرة أن هذا الأمر"غير مقبول إطلاقًا".

ورغم ذلك، رأت أن الجروبات يمكن أن تكون وسيلة فعالة للتسويق وتبادل الأفكار، لكنها أشارت إلى أن من بين سلبياتها"تقييم الناس لبعضها البعض بشكل قد يكون سلبيًا أو غير عادل".

جاسمين طه زكي: وعي المستخدمين هو الفيصل

أما الإعلامية جاسمين طه زكي، فقد أوضحت أن الوعي المجتمعي بات كافيًا لتمييز الجروبات المفيدة عن غير المفيدة، مشددة على أن"الوعي هو العامل الأساسي في التعامل مع محتوى السوشيال ميديا بشكل عام".
ودعت إلى الاستخدام الرشيد والواعي لهذه المنصات، بما يعود بالنفع على الأفراد والمجتمع.

كما سلّطت حلقة "ست ستات" الضوء على التباين في استخدام جروبات النساء على مواقع التواصل، بين من يراها منصة للتبادل الإيجابي، ومن يحذر من تأثيرها السلبي على الخصوصية والعلاقات الشخصية 

طريقة عمل البسطرمة
سرطان البروستاتا
مرض هنتنغتون
3 حقن خطيرة تهدد الصحة
