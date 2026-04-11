الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

طارق النهري لـ صدى البلد: جعفر العمدة وش السعد عليّ.. ولا أخشى أدوار الشر

طارق النهري مع أوركيد سامي
طارق النهري مع أوركيد سامي
كشف الفنان طارق النهري عن كواليس مشاركته في مسلسل جعفر العمدة، مؤكدًا أن العمل كان بمثابة نقطة تحول مهمة في مسيرته الفنية، ووصفه بأنه «وش السعد» عليه، لما حققه من نجاح جماهيري واسع وردود فعل إيجابية منذ عرضه


وأوضح طارق النهري في ندوة خاصة بموقع صدي البلد الاخباري أنه لم يتردد أو يخشَ تقديم أدوار الشر خلال مسيرته، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الأدوار يمنح الفنان مساحة كبيرة لإظهار قدراته التمثيلية، قائلًا إن شخصية الشر التي قدمها في العمل لاقت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، وهو ما أسعده بشكل خاص


وأضاف أن النجاح الكبير الذي حققه مسلسل «جعفر العمدة» دفع صُنّاعه للتفكير مليًا في الخطوات التالية، إلا أنهم اتفقوا في النهاية على عدم تقديم جزء ثانٍ، حفاظًا على مستوى العمل وقيمته الفنية،

كما تحدث طارق النهري عن تجربته في العمل مع المخرج محمد سامي، مؤكدًا أنها كانت تجربة ممتعة ومميزة، حيث يتمتع سامي برؤية إخراجية خاصة وقدرة على إدارة فريق العمل بشكل احترافي، ما ساهم في خروج المسلسل بهذا الشكل الناجح.

وأشاد النهري بجميع عناصر العمل، من ممثلين وفنيين، لافتًا إلى أن روح التعاون التي سادت بين الجميع كانت أحد أهم أسباب النجاح، مؤكدًا أن الكواليس كانت مليئة بالانسجام والحماس لتقديم عمل يليق بالجمهور.

جاءت هذه التصريحات خلال ندوة أقيمت في موقع صدى البلد الإخباري، حيث تحدث خلالها النهري عن أبرز محطاته الفنية وكواليس أعماله الأخيرة، وردّ على العديد من الأسئلة المتعلقة بمشواره في الدراما المصرية.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول هذا المشروبات يوميًا
ماذا يحدث لجسمك عند تناول هذا المشروبات يوميًا
ماذا يحدث لجسمك عند تناول هذا المشروبات يوميًا

عادة بسيطة تدمّر صحتك النفسية
عادة بسيطة تدمّر صحتك النفسية
عادة بسيطة تدمّر صحتك النفسية

أجهزة عادية تستخدمها يوميًا تهدد حياتك
أجهزة عادية تستخدمها يوميًا تهدد حياتك
أجهزة عادية تستخدمها يوميًا تهدد حياتك

طريقة عمل سمك السنجار
طريقة عمل سمك السنجار
طريقة عمل سمك السنجار

