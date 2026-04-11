فيلم أغنية على الممر.. احتفالية خاص بالمخرج عبد الخالق

تنظم جمعية حتحور للثقافة والفنون، بالتعاون مع المؤسسة الإفريقية للتطوير وبناء القدرات، احتفالية خاصة اليوم السبت 11 أبريل 2026، في تمام الساعة السادسة مساءً، لتكريم اسم المخرج الراحل علي عبد الخالق.

وتشهد الاحتفالية عرض فيلم أغنية على الممر، وهو أول الأعمال الروائية للمخرج الراحل، والذي عُرض عام 1972، ويُعد من كلاسيكيات السينما المصرية التي تناولت حرب الاستنزاف، كما تم اختياره ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية.

فيلم أغنية على الممر

الفيلم من بطولة محمود مرسي، محمود ياسين، صلاح قابيل، مديحة كامل، صلاح السعدني، أحمد مرعي، وسيناريو وحوار مصطفى محرم عن مسرحية لعلي سالم، ومن إنتاج جماعة السينما الجديدة، وإنتاج فني لمحمد راضي، مع ديكور صلاح مرعي، مونتاج أحمد متولي، وتصوير رفعت راغب.

ويعقب عرض الفيلم ندوة فنية بحضور المخرج هشام علي عبد الخالق، نجل المخرج الراحل، إلى جانب الناقد الفني محمد الروبي، لمناقشة الفيلم واستعراض تجربة علي عبد الخالق السينمائية أمام الحضور.

مسيرة المخرج على عبد الخالق

ولد على عبد الخالق فى 9 يونيو 1944 والتحق المخرج علي عبد الخالق بالمعهد العالي للسينما قسم إخراج ، عقب تخرجه في المعهد عام 1966 عمل مساعدا لفترة ثم اتجه إلى إخراج الأفلام التسجيلية، ومن أشهر هذه الأفلام فيلمه التسجيلي «أنشودة الوداع» الذي حصل على العديد من الجوائز الدولية من مهرجانات الأفلام التسجيلية والقصيرة ومنها الجائزة الثانية من مهرجان «ليبزج» السينمائي بألمانيا، كما حصل فيلمه «السويس مدينتي» على الجائزة الأولى من مهرجان وزارة الثقافة الأول للأفلام التسجيلية عام 1970.

قدم أول أفلامه الروائية الطويلة عام 1972 بعنوان (أغنية على الممر) عن مسرحية بنفس الاسم للأديب (على سالم)، وحقق الفيلم نجاحا فنيا هائلا، وحصل على الجائزة الثانية من مهرجان (كارلو فيفاري)، وجائزة من مهرجان (طشقند) السينمائي.

شكل خلال فترة الثمانينات ثنائيا مع المؤلف (محمود أبو زيد) في عدة أفلام سينمائية ناجحة مثل: (العار) 1982، (الكيف) 1985، (جري الوحوش) 1987، (البيضة والحجر) 1990 وبداية التسعينات قل عدد الأفلام التي قام بإخراجها عبدالخالق ليتجه مع بداية الألفينات للدراما التليفزيونية، ويقدم عدة مسلسلات منها: (نجمة الجماهير) 2003، (البوابة الثانية) 2009.