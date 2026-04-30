مصطفى أبو زهرة: «بدر 2026» رسالة تحذير قوية لكل من يهدد أمن مصر

أكد النائب مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع "بدر 2026" الذي نفذته وحدات الجيش الثالث الميداني بالذخيرة الحية، بحضور الفريق أشرف سالم زاهر وزير الدفاع، هو استعراض قوة حقيقي يبعث برسائل طمأنة للشعب المصري، ورسائل تحذير شديدة اللهجة لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر القومي.

وقال "أبو زهرة"، في تصريحات صحفية له اليوم، إن توقيت ومكان المناورة في نطاق الجيش الثالث الميداني يحمل دلالات استراتيجية عميقة، وهي رسالة "بعلم الوصول" لمن يهمه الأمر في الخارج قبل الداخل، مؤكداً أن الدولة المصرية تمتلك أنياباً قوية قادرة على حماية حدودها ومصالحها في ظل الاضطرابات التي تشهدها المنطقة.

وأشاد النائب مصطفى أبو زهرة بالمستوى الاحترافي الذي ظهر به مقاتلو الجيش الثالث الميداني واستخدامهم للأسلحة المتطورة، مؤكداً أن القيادة العامة للقوات المسلحة نجحت في بناء منظومة دفاعية هي الأقوى في المنطقة، قادرة على الردع في كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

وأكد على أن حضور قادة القوات المسلحة وأعضاء البرلمان لهذه المناورات يرسخ تلاحم كافة مؤسسات الدولة خلف جيشها، موجهاً التحية لرجال الجيش الثالث الميداني "حماة البوابة الشرقية"، الذين يثبتون يوماً بعد يوم أن أمن مصر القومي هو أولوية لا تقبل القسمة على اثنين، مشددا " جنود القوات المسلحة جاهزين ومذاكرين وحافظين وفاهمين وعلى ارض مصر مسيطرين ".