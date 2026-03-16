فلسطين حرة.. ماجدة خير الله تشيد بموقف خافيير بارديم في حفل الأوسكار

عبرت الناقدة الفنية ماجدة خير الله، عن إعجابها الشديدا بالموقف الإنسانى والسياسى الجرئ للممثل الإسبانى خافيير بارديم.

وكتبت ماجده عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الاجمل من ان تحب نجم ما، هو ان تحبه وتحترمه، والاحترام يأتى من اهتمام هذا النجم بالقضايا العامة حتى تلك التى لاتؤثر عليه مباشرة".

وتابعت: "يكفى أن يكون صاحب ضمير يقظ، ولايخشى فى قول الحق لومة لائم، ولذلك يزداد اعجابى للنجم الاسبانى الشهير خافييه بارديم، الذى قال كلمه يخشى بعض نجومنا العرب من قولها، ولكنه قالها فى اهم محفل سينمائى عالمى مثل الاوسكار( لامزيد من الحروب، فلسطين حره)".

واختتمت: "لاخاف مايشغلهوش فى هوليوود ولاخاف ترامب يمنع دخوله امريكا".

ودعا الممثل الاسباني خافيير بارديم، خلال تقديمه الي احدي الجوائز بحفل الأوسكار، الي وقف الحرب علي فلسطين.

وقال الاسباني خافيير بارديم، اثناء تواجده علي المسرح: لا للحرب، فلسطين حرة.

وتشهد النسخة الحالية من الجوائز إدخال فئة جديدة للمرة الأولى هي جائزة أفضل اختيار ممثلين، في خطوة تعكس توجه الأكاديمية نحو تقدير الدور الإبداعي الذي يقوم به مديرو اختيار الممثلين في صناعة الأفلام.

كما يتضمن الحفل عددًا من الفقرات الفنية والعروض الموسيقية المرتبطة بالأفلام المرشحة لجائزة أفضل أغنية أصلية، حيث تقدم بعض هذه الأغاني على المسرح في إطار استعراضات فنية خاصة ضمن فقرات الحفل.

وتسبق الحفل تغطية إعلامية موسعة للسجادة الحمراء، حيث يصل النجوم والمرشحون إلى المسرح وسط حضور إعلامي كبير، في تقليد سنوي يحظى بمتابعة واسعة من وسائل الإعلام والجمهور حول العالم.