تعرف على الرسوم والأوراق المطلوبة.. خطوات تجديد جواز السفر في 2026

يعتبر جواز السفر الوثيقة الوحيدة للخروج من البلاد، لذا ترتفع عمليات البحث من قبل المواطنين، خاصًة الراغبين في السفر بغرض العمل، أو الدراسة، أو السياحة. عن الأوراق المطلوبة لتجديد جواز السفر والرسوم المقررة في 2026.

الأوراق المطلوبة لتجديد جواز السفر

وحددت الإدارة العامة للجوازات مجموعة من الأوراق اللازمة لـ تجديد جواز السفر، وهي:

- بطاقة الرقم القومي سارية.

- جواز السفر القديم.

-عدد 4 صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء.

- شهادة قيد من الجامعة أو المدرسة «للطلاب».

- مستند إثبات وظيفة للمشتغلين «كارنيه نقابة - عقد عمل - بيان تأمينات».

- نموذج طلب استخراج جواز سفر من مكتب الجوازات.

خطوات تجديد جواز السفر

- التوجه لأقرب مكتب جوازات تابع لمحل سكنك.

- طلب استمارة خاصة بخدمة جواز السفر الفوري أو VIP.

- ملء البيانات بدقة.

- تقديم المستندات والصور المطلوبة.

- دفع رسوم تجديد جواز السفر.

- استلام إيصال بالموعد المحدد لاستلام الجواز.

رسوم تجديد جواز السفر

تبلغ قيمة الرسوم الأساسية لـ تجديد جواز السفر العادي حوالي 655 جنيه، لكن:

- جواز السفر VIP أو التجديد الفوري بـ «مصاريف إضافية» تختلف حسب المكتب أو الخدمة.

خطوات الحصول على جواز السفر لأول مرة

- سجل الدخول على الموقع الرسمي لـ الإدارة العامة للجوازات من خلال الضغط هنـــــا.

- سجل الدخول من خلال إنشاء حسابك الخاص وكتابة البيانات المطلوبة.

- اكتب الرقم القومي وإرفاق صورة البطاقة الشخصية عبر الموقع.

- 4 صور شخصية 4×6 حديثة على خلفية بيضاء.

- شهادة المؤهل الدراسي.

- إثبات الموقف من التجنيد خاص بالذكور فقط.

- صورة وثيقة الزواج للزوجة فقط حال إثبات اسم الزوج في جواز السفر.

- وفي النهاية قم بدفع الرسوم المقررة إلكترونيًا عبر الموقع الخاص بالجوازات، وانتظار ميعاد استلام جواز السفر.

الأوراق المطلوبة لاستخراج «جواز سفر» للأطفال

- أصل شهادة الميلاد المميكنة «الكمبيوتر» للطفل + نسخة ضوئية منها.

- عدد 4 صور شخصية حديثة «4×6» بخلفية بيضاء «يُفضل أن تكون الملابس ملونة وليست بيضاء».

- أصل بطاقة الرقم القومي للأب «سارية» + نسخة ضوئية منها.

- في بعض الأحيان قد تُطلب قسيمة الزواج للتأكد من بيانات الوالدين «خاصة إذا كان هناك اختلاف في البيانات».