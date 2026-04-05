تعرف على الرسوم والأوراق المطلوبة.. خطوات تجديد جواز السفر في 2026

خالد يوسف

يعتبر جواز السفر الوثيقة الوحيدة للخروج من البلاد، لذا ترتفع عمليات البحث من قبل المواطنين، خاصًة الراغبين في السفر بغرض العمل، أو الدراسة، أو السياحة. عن الأوراق المطلوبة لتجديد جواز السفر والرسوم المقررة في 2026.

الأوراق المطلوبة لتجديد جواز السفر

وحددت الإدارة العامة للجوازات مجموعة من الأوراق اللازمة لـ تجديد جواز السفر، وهي:

- بطاقة الرقم القومي سارية.

- جواز السفر القديم.

-عدد 4 صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء.

- شهادة قيد من الجامعة أو المدرسة «للطلاب».

- مستند إثبات وظيفة للمشتغلين «كارنيه نقابة - عقد عمل - بيان تأمينات».

- نموذج طلب استخراج جواز سفر من مكتب الجوازات.

خطوات تجديد جواز السفر

- التوجه لأقرب مكتب جوازات تابع لمحل سكنك.

- طلب استمارة خاصة بخدمة جواز السفر الفوري أو VIP.

- ملء البيانات بدقة.

- تقديم المستندات والصور المطلوبة.

- دفع رسوم تجديد جواز السفر.

- استلام إيصال بالموعد المحدد لاستلام الجواز.

رسوم تجديد جواز السفر

تبلغ قيمة الرسوم الأساسية لـ تجديد جواز السفر العادي حوالي 655 جنيه، لكن:

- جواز السفر VIP أو التجديد الفوري بـ «مصاريف إضافية» تختلف حسب المكتب أو الخدمة.

خطوات الحصول على جواز السفر لأول مرة

- سجل الدخول على الموقع الرسمي لـ الإدارة العامة للجوازات من خلال الضغط هنـــــا.

- سجل الدخول من خلال إنشاء حسابك الخاص وكتابة البيانات المطلوبة.

- اكتب الرقم القومي وإرفاق صورة البطاقة الشخصية عبر الموقع.

- 4 صور شخصية 4×6 حديثة على خلفية بيضاء.

- شهادة المؤهل الدراسي.

- إثبات الموقف من التجنيد خاص بالذكور فقط.

- صورة وثيقة الزواج للزوجة فقط حال إثبات اسم الزوج في جواز السفر.

- وفي النهاية قم بدفع الرسوم المقررة إلكترونيًا عبر الموقع الخاص بالجوازات، وانتظار ميعاد استلام جواز السفر.

الأوراق المطلوبة لاستخراج «جواز سفر» للأطفال

- أصل شهادة الميلاد المميكنة «الكمبيوتر» للطفل + نسخة ضوئية منها.

- عدد 4 صور شخصية حديثة «4×6» بخلفية بيضاء «يُفضل أن تكون الملابس ملونة وليست بيضاء».

- أصل بطاقة الرقم القومي للأب «سارية» + نسخة ضوئية منها.

- في بعض الأحيان قد تُطلب قسيمة الزواج للتأكد من بيانات الوالدين «خاصة إذا كان هناك اختلاف في البيانات».

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

الأرصاد

لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة طقس منتصف الأسبوع

اكرم توفيق

رد غير متوقع من الشمال القطري بشأن عودة أكرم توفيق إلى الأهلي

سعر الدولار

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

مجدي عبد الغني

تعليق غير متوقع من مجدي عبد الغني بعد فوز الزمالك علي المصري

مطرقة محكمة

بعد إشارة خارجة من طبيبة خلال مشادة في مستشفى دهب.. اعرف العقوبة بالقانون

تعبيرية

بعد موافقة الشيوخ .. هل ينجح قانون حماية المنافسة في خفض الأسعار؟

النائب محمد نشأت العمده وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب

وكيل مشروعات النواب : عقول خضراء مبادرة استراتيجية لتمكين شباب الصعيد ودعم الابتكار الزراعي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع القرنفل؟

الفرق كبير .. موديل تثير الجدل بعد ارتدائها فستان لميس الحديدي في خطوبة ابنها

6 علامات تكشف الكبدة الفاسدة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

