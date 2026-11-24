توقعت جمعية السيارات الأمريكية، أن يسافر أكثر من 81 مليون شخص في الولايات المتحدة لقضاء عطلة عيد الشكر هذا العام، وسط تحديات تتمثل في الطقس العاصف وارتفاع أسعار الوقود.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية، أن هنالك عاصفتين مزدوجتين، حيث يمتلك المسافرون في منطقة الشمال الشرقي فرصة محدودة لتفادي أسوأ موجة طقس قبل هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية متوقعة يوم عيد الشكر، وفي المقابل، قد يتسبب المد البحري المرتفع بشكل شبه قياسي في غمر الطرق الساحلية بمنطقة خليج سان فرانسيسكو.

وتأتي ذروة السفر هذه بعد نحو أسبوع ونصف من عطل تقني أجبر إدارة الطيران الفيدرالية على وقف حركة الطائرات مؤقتا في جميع أنحاء البلاد، رغم استبعاد وزير النقل شون دافي أن يؤثر هذا الخلل في النظام على المسافرين خلال العطلة.

وفي تصريحات لشبكة "سي إن إن"، نصح إريك روزن، مدير محتوى السفر في موقع "ذا بوينتس جاي"، المسافرين جوا خلال فترة عيد الشكر بضرورة إعداد خطة بديلة تحسبا لتأثر رحلاتهم بالعواصف المتوقعة.

وقال روزن: "إذا كنت مسافرا جوا وتمر عبر منطقة يُحتمل أن تشهد طقسا سيئا، فابدأ بالتفكير المسبق.. استعرض البدائل المتاحة أمامك، حتى إذا طرأت أي اضطرابات على جدول رحلتك، تكون من أوائل المتصلين بشركة الطيران لمحاولة إعادة الحجز على رحلة أخرى".

وقد تعكر تقلبات الطقس أجواء عيد الشكر هذا العام، مع اجتياح عواصف للساحلين الشرقي والغربي للبلاد، ما سيفاقم أزمات المد العالي ويعرقل خطط السفر والعطلات.

ومن المتوقع أن تخلف العاصفتان تأثيرات واسعة النطاق تشمل أمطارا غزيرة وتساقطا للثلوج ورياحا عاتية وفيضانات ساحلية شديدة. وبينما تتركز ذروة الأحوال الجوية في الساحل الشرقي يومي الأربعاء وعيد الشكر، فقد بدأت تداعياتها بالفعل في الساحل الغربي؛ حيث يُتوقع أن تقترب مستويات المد البحري بحلول منتصف الأسبوع من أرقام قياسية، ما يهدد حركة الملاحة في مطارات منطقة خليج سان فرانسيسكو.