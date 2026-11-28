أنهى مانشستر يونايتد الشوط الأول من مواجهته أمام برينتفورد متأخرًا بهدفين دون رد، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب «أولد ترافورد»، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2026-2027.

وفرض كالوم ويلسون نفسه نجمًا للنصف الأول من اللقاء، بعدما سجل هدفي برينتفورد، ليضع أصحاب الأرض في موقف صعب، ويمنح فريقه أفضلية مريحة قبل انطلاق الشوط الثاني.

افتتح ويلسون التسجيل في الدقيقة 19، بعدما استغل فقدان أماد ديالو للكرة في وسط الملعب، وتقدم نحو منطقة الجزاء قبل أن يسدد بنجاح في شباك الحارس سين لامينز.

وعاد المهاجم الإنجليزي ليضاعف النتيجة في الدقيقة 32، بعدما استقبل تمريرة من دانجو واتارا داخل منطقة الجزاء، ليودع الكرة الشباك ويوقع على هدفه الشخصي الثاني في المباراة، مستفيدًا من تمريرة جديدة لزميله الإيفواري.

ورغم التأخر، بدأ مانشستر يونايتد المباراة بصورة هجومية، وكاد هاري ماجواير أن يمنح فريقه التقدم في الدقائق الأولى، بعدما اصطدمت رأسيته بالعارضة، قبل أن تتواصل محاولات أصحاب الأرض دون نجاح في هز الشباك.

وشهدت الدقائق الأولى أيضًا فرصة خطيرة لبرينتفورد، بعدما ارتطمت محاولة جايدون أنتوني بالعارضة، قبل أن ينجح الفريق الضيف في استغلال أخطاء دفاع يونايتد وفرض تفوقه على مجريات النصف الأول.

وتعد المواجهة اختبارًا مهمًا للمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، في أول ظهور له على ملعب «أولد ترافورد» منذ توليه قيادة الشياطين الحمر، لكنه يجد نفسه مطالبًا بإيجاد حلول سريعة خلال الاستراحة لتجنب خسارة جديدة أمام جماهير فريقه.

ولم يتوقف الأمر عند تأخر مانشستر يونايتد في النتيجة، إذ كشفت إحصائية «أوبتا» عن رقم سلبي للفريق، بعدما استقبل أهدافًا في أول 12 مباراة له بالدوري هذا الموسم، وهي المرة الثانية فقط في تاريخه التي يحقق فيها هذا الرقم، بعد موسم 1930-1931.

كما شهد الشوط الأول رقمًا مميزًا لبرينتفورد، بعدما أصبح دانجو واتارا ثالث لاعب زائر يقدم تمريرتين حاسمتين لزميل واحد خلال مباراة بالدوري الإنجليزي على ملعب «أولد ترافورد»، وفقًا لإحصائيات «أوبتا».