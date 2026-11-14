13 ألفا و700 جنيه للمتر.. شروط الحصول على شقق نقابة المهندسين

في إطار جهود النقابة العامة للمهندسين لتوفير وحدات سكنية لأعضائها، أعلنت النقابة عن طرح 139 شقة سكنية جديدة بمشروع الـ18 فدان بمنطقة جنوب الأحياء بمدينة السادس من أكتوبر، بمساحات تتراوح بين 70 و80 مترا مربعا، وذلك بنظام القرعة العلنية، وسط اهتمام الراغبين في الاستفادة من الطرح الجديد.

شقة سكنية

ويتضمن المشروع 130 وحدة نصف تشطيب و9 وحدات كاملة التشطيب، بأسعار تبدأ من 13 ألفا و700 جنيه للمتر المربع، مع تحديد شروط الحجز وقيمة جدية التعاقد ومواعيد شراء كراسات الشروط وإجراء القرعة العلنية.

تفاصيل وأسعار شقق نقابة المهندسين بمدينة 6 أكتوبر

بحسب التفاصيل المعلنة من النقابة العامة للمهندسين، يضم الطرح 139 وحدة سكنية، موزعة على النحو التالي:

شقة سكنية

130 وحدة سكنية نصف تشطيب: يبدأ سعر المتر المربع بها من 13 ألفا و700 جنيه.

9 وحدات سكنية كاملة التشطيب: يبدأ سعر المتر المربع بها من 17 ألفا و810 جنيهات.

مساحات الوحدات: تتراوح بين 70 و80 مترا مربعا.

جدية الحجز: 100 ألف جنيه.

سعر كراسة الشروط: 1500 جنيه.

وأوضحت النقابة أن شراء كراسة الشروط يتم من خلال خزينة النقابة العامة للمهندسين، بمقرها الكائن في 30 شارع رمسيس.

شقة سكنية

شروط حجز وحدات نقابة المهندسين

وضعت النقابة العامة للمهندسين مجموعة من الضوابط والشروط المنظمة للمشاركة في القرعة العلنية وتخصيص الوحدات السكنية، وجاءت أبرزها كالتالي:

حضور القرعة العلنية بصورة شخصية، أو من خلال توكيل رسمي.

شراء كراسة الشروط من خزينة النقابة العامة للمهندسين.

سداد مبلغ جدية الحجز البالغ 100 ألف جنيه.

الالتزام بالتسجيل يوم إجراء القرعة، اعتبارا من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 1 ظهرا.

الالتزام بمواعيد وآليات السداد المحددة في كراسة الشروط.

عدم التنازل عن الوحدة السكنية إلا وفقا للشروط والضوابط الواردة بكراسة الشروط.



موعد شراء كراسات الشروط وآخر موعد للحجز

حددت النقابة العامة للمهندسين يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026 موعدا لبدء بيع كراسات الشروط الخاصة بالوحدات المطروحة، على أن يستمر البيع حتى يوم الأربعاء 2 ديسمبر 2026، باعتباره الموعد النهائي لشراء الكراسة وسداد مبلغ جدية الحجز.

شقة سكنية

موعد القرعة العلنية لشقق نقابة المهندسين

ومن المقرر إجراء القرعة العلنية لتخصيص الوحدات السكنية يوم السبت 5 ديسمبر 2026، في تمام الساعة 1:30 ظهرا، على مسرح النقابة العامة للمهندسين.

وأكدت النقابة أن استقبال وتسجيل الراغبين في المشاركة بالقرعة سيبدأ في تمام الساعة 10 صباحا، ويستمر حتى الساعة 1 ظهرا من اليوم نفسه، مع ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة واستيفاء جميع الإجراءات والشروط الواردة بكراسة الشروط.