السيطرة على حريق بسبب تراكم القمامة أمام شقق سكنية في الإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من السيطرة على حريق اندلع في كمية من القمامة المتراكمة بممر أمام عدد من الشقق السكنية بالطابق السادس بأحد العقارات في شارع الباب الأخضر بمنطقة المنشية، دون تسجيل أي إصابات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة المنشية، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق أمام إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم.

وانتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، وبالمعاينة تبين أن النيران اشتعلت في مخلفات وقمامة متراكمة بالممر الموجود أمام الشقق بالطابق السادس، ما استدعى التدخل السريع لمنع امتداد الحريق إلى الوحدات السكنية.

وفرضت القوات سيطرتها على النيران ونجحت في إخمادها، دون وقوع خسائر بشرية، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرير المحضر اللازم.