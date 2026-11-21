كشف اللواء مهندس وليد البارودي، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، عن استعداد الهيئة لطرح مجموعة جديدة من الوحدات السكنية أمام المواطنين في 7 مدن ومحافظات، وذلك ضمن خطط توفير وحدات سكنية متنوعة تلبي احتياجات الراغبين في الحصول على مسكن مناسب.

وأوضح البارودي، خلال حواره مع الإعلامي حسام مصطفى، مقدم برنامج «رادار 90» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الطرح الجديد من المقرر أن يبدأ اعتبارًا من شهر يناير المقبل، ويشمل مدن القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، وبدر، والعاشر من رمضان، و15 مايو، إلى جانب محافظتي السويس وبورسعيد.

مجموعة من الضوابط الواجب توافرها

وفيما يتعلق بشروط التقديم، حددت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان مجموعة من الضوابط الواجب توافرها في المتقدمين، لضمان وصول الوحدات إلى المستحقين، وجاءت أبرزها كالتالي:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن الأشخاص الطبيعيين.

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا وقت الحجز.

عدم سبق استفادة المتقدم أو زوجته أو أبنائه القصر من وحدات سكنية أو أراضٍ ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي أو الإسكان التعاوني.

يقتصر الحجز على وحدة سكنية واحدة للأسرة الواحدة.

كما وضعت الهيئة عددًا من الإجراءات المنظمة لعملية الحجز والتخصيص، والتي يتعين على الراغبين في التقديم الالتزام بها، وتشمل:

شراء كراسة الشروط من مقار الهيئة المعتمدة.

الالتزام بجميع الشروط والضوابط المحددة بكراسة الشروط.

سداد المبالغ المالية المطلوبة وفقًا للمواعيد المقررة.

إجراء التخصيص من خلال قرعة علنية بين المتقدمين المستوفين لشروط الحجز.

إتاحة اختيار الوحدة السكنية قبل إجراء القرعة للمتقدمين الذين يسددون كامل ثمن الوحدة.

ومن المنتظر أن يتيح الطرح المرتقب فرصًا جديدة أمام المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بالمدن الجديدة، على أن تتضمن كراسة الشروط التفاصيل الخاصة بالأسعار والمساحات وأنظمة السداد وإجراءات التقديم.