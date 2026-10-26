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وزير التموين في افتتاح قمة مصر للتجزئة: تطوير التجارة الداخلية ركيزة لاستقرار الأسواق ودعم المنتج المحلي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير التموين في افتتاح قمة مصر للتجزئة: تطوير التجارة الداخلية ركيزة لاستقرار الأسواق ودعم المنتج المحلي

وزير التموين
وزير التموين
محمد صبيح

افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، فعاليات قمة مصر للتجزئة بمشاركة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وحضور ممثلي كبرى سلاسل التجزئة والمصنعين والموردين والشركات العاملة في القطاع. 

وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تطوير منظومة التجارة الداخلية يمثل ركيزة أساسية لتأمين السلع وتحقيق استقرار الأسواق، مشيرًا إلى أهمية تكامل الجهود لتعزيز المخزون الاستراتيجي، وتطوير البنية الأساسية للتخزين والتوزيع، ورفع كفاءة المنافذ، ومتابعة الأسواق والأسعار، وحماية حقوق المستهلك، بما يضمن توافر السلع بجودة مناسبة وأسعار عادلة.

وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أن قطاع التجزئة شريك رئيسي في دعم المنتج المصري وتوسيع نطاق انتشاره، لارتباطه المباشر باحتياجات المستهلكين. وأكد أن تحسين إدارة المخزون، وانتظام التوريد، وتطوير وسائل النقل والتخزين، والاستفادة من التكنولوجيا، تسهم في خفض التكلفة ورفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمة.

وشدد على أهمية تعزيز الشراكات بين المصانع وسلاسل التجزئة، وإتاحة فرص أكبر أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى منافذ البيع، من خلال علاقات تجارية مستقرة ومعايير واضحة للجودة والتوريد، بما يدعم زيادة الإنتاج والاستثمار ويوفر فرص العمل.

وأشار، إلى أن استقرار الأسواق مسئولية مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص، تتطلب تعزيز المنافسة المنضبطة والشفافية والالتزام بحقوق المستهلك. وأكد حرص الوزارة على التواصل المستمر مع مجتمع الأعمال والعمل على تذليل التحديات التي تواجهه، بما يدعم انتظام تدفق السلع ويحقق مصلحة المواطن.

وتجمع القمة أكثر من 120 سلسلة ومتجرًا تجاريًا، إلى جانب أكثر من 300 مصنع ومورد محلي. 

وتتضمن لقاءات أعمال ثنائية (B2B) تستهدف فتح قنوات توزيع جديدة وبناء شراكات تجارية، وتعزيز فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق المحلية والإقليمية، خاصة في الخليج وأفريقيا.

وتشهد القمة مشاركة عدد من كبرى سلاسل التجزئة، وتأتي مشاركة الشركة القابضة للصناعات الغذائية والقائمين على تأسيس مشروع «كاري أون» في إطار توجه وزارة التموين والتجارة الداخلية نحو تطوير قنوات التوزيع والتجزئة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتوسيع فرص تسويق المنتجات المحلية، بما يسهم في رفع كفاءة تداول السلع ووصولها إلى المستهلكين.

واختتم وزير التموين والتجارة الداخلية كلمته بالتأكيد على تطلعه إلى أن تسفر أعمال القمة عن شراكات مستدامة وفرص جديدة أمام المنتج المصري، وخطوات عملية لتطوير التجارة الداخلية وتعزيز كفاءة الأسواق.

الدكتور شريف فاروق وزير التموين Egypt Retail Summit 2026 الشركة القابضة للصناعات الغذائية منظومة التجارة الداخلية المنتج المصري

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