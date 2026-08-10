حمد إبراهيم مديرا فنيا لـ«لافيينا».. تعرف على الجهاز المعاون

أعلن نادي لافيينا تعيين حمد إبراهيم مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا لخوض منافسات دوري المحترفين في الموسم المقبل.

ويأتي تعيين حمد إبراهيم خلفًا لأحمد نبيل «مانجا»، الذي رحل عن منصب المدير الفني للفريق.

وجاء تشكيل الجهاز الفني الجديد لفريق لافيينا على النحو التالي:

حمد إبراهيم: مديرًا فنيًا.

أحمد خيري: مدربًا عامًا.

حسن نصر: مدربًا لحراس المرمى.

ياسر عثمان: مخططًا للأحمال.

يوسف سامح: محللًا للأداء.

وكانت آخر تجارب حمد إبراهيم مديرًا فنيًا مع فريق الإسماعيلي خلال عام 2025، قبل أن يتولى مهمة المدرب المساعد في الجهاز الفني للاتحاد السكندري خلال الموسم الماضي.

ويستعد لافيينا للمشاركة في دوري المحترفين بالموسم الجديد، حيث يلتقي في الجولة الأولى مع فريق كهرباء الإسماعيلية، الهابط حديثًا من الدوري المصري الممتاز.