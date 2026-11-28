وجه محمد فارس، الإعلامي بقناة الأهلي، رسالة إلى سامي قمصان، المدير الفني للفريق، بشأن اختياراته الهجومية، مؤكدًا أنه كان سيكرر نفس النصيحة التي سبق أن طرحها قبل مواجهة بيراميدز، بعدم الاعتماد على أقطاي عبد الله وبن شرقي كمهاجمين في ظل الظروف الحالية، مع ضرورة التعامل مع أشرف بن شرقي باعتباره الخيار الذي يمكن الاعتماد عليه في مركز المهاجم.

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وأضاف فارس عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن أقطاي عبد الله يمكن منحه الفرصة حال جاهزيته، لحين وصول الأهلي إلى يناير والتعاقد مع مهاجم قادر على قيادة الخط الأمامي للفريق.

وطالب الإعلامي بقناة الأهلي بضرورة منح محمود صلاح دورًا أساسيًا وليس الاكتفاء بمشاركته كبديل، إلى جانب استغلال إمكانيات محمد عبد الله، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني عليه البحث عن اللاعبين الذين ينتظرون الحصول على الفرصة، لأنهم قد يكونون أصحاب الدور الأكبر في مساعدة الفريق خلال الفترة المقبلة.