أكد أحمد شريف، لاعب الزمالك، سعادته بالفوز على الأفريقي التونسي في بداية مشوار الفريق بدور المجموعات، مشيرًا إلى أهمية تحقيق نتيجة إيجابية في أول مباراة على ملعبه ووسط جماهيره، وحصد النقاط الثلاث التي تمنح الفريق دفعة قوية لمواصلة المنافسة وتحقيق أهدافه في البطولة.

وأوضح شريف أن الصعوبات التي يواجهها الزمالك تتحول دائمًا إلى دوافع إضافية للاعبين، مؤكدًا أن جميع أفراد الفريق على قلب رجل واحد، وتربطهم علاقة قوية تساعدهم على تجاوز التحديات خلال الفترة الحالية.

واختتم لاعب الزمالك تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف المشترك لجميع اللاعبين هو إسعاد الجماهير التي تساند الفريق باستمرار، مشيرًا إلى أنهم تعاهدوا على مواصلة الانتصارات وبذل أقصى جهد خلال المباريات المقبلة.