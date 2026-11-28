أكد ماهر الكنزاري، المدير الفني للنادي الأفريقي التونسي، أن فريقه لم يقدم المستوى المنتظر أمام الزمالك، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا، مشيرًا إلى أن الهدف المبكر أربك حسابات لاعبيه.

وقال الكنزاري، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «المباراة كانت صعبة نوعًا ما علينا، فنحن لا نزال في مرحلة اكتشاف فريقنا في دوري أبطال أفريقيا، خاصة أن جميع اللاعبين يشاركون في البطولة للمرة الأولى».

وأضاف: «لم ندخل المباراة بشكل جيد، والهدف المبكر خطفنا، ولم يكن هناك رد فعل من اللاعبين بعد استقبال الهدف، لكننا حاولنا في الشوط الثاني وكنا أفضل، وهددنا مرمى الزمالك في العديد من المناسبات».

وتابع: «جازفنا خلال الشوط الثاني، وكان الزمالك قادرًا على مضاعفة النتيجة من الهجمات المرتدة، لكننا واجهنا فريقًا محترمًا للغاية وأفضل منا فنيًا، ويضم لاعبين مميزين وأصحاب خبرات كبيرة في البطولات الأفريقية».

واختتم الكنزاري تصريحاته قائلًا: «هذه المباراة مهمة للاعبينا لاكتساب الخبرات، خاصة أنهم لم يسبق لهم المشاركة في دوري أبطال أفريقيا، وأمامنا خمس مباريات أخرى للتعويض، وسنعمل على تعديل الوضع في المواجهات المقبلة، وسوف ترون وجهًا آخر للنادي الأفريقي».



