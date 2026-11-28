يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لمواجهة مودرن سبورت، عقب فوزه على المغرب الفاسي المغربي بهدفين دون رد، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحقق بيراميدز فوزًا مهمًا على المغرب الفاسي، في المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، ليحصد أول ثلاث نقاط له في مشواره بدور المجموعات.

عبد الرحمن مجدي وأحمد عبد القادر يحسمان اللقاء

افتتح عبد الرحمن مجدي التسجيل لصالح بيراميدز في الدقيقة 57، بعدما تلقى تمريرة حاسمة من محمود زلاكة.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، أضاف أحمد عبد القادر الهدف الثاني، ليؤكد فوز بيراميدز ويحسم المواجهة بنتيجة 2-0.

موعد مباراة بيراميدز القادمة

ومن المقرر أن يلتقي بيراميدز مع مودرن سبورت يوم الثلاثاء 1 ديسمبر 2026، ضمن منافسات كأس عاصمة مصر، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.