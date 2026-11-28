أكد معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سعادته بالفوز على الإفريقي التونسي، مشيرًا إلى أن المباراة كانت صعبة على الفريقين، وأن الجهاز الفني سيعمل على علاج مشكلة إهدار الفرص خلال الفترة المقبلة.

وقال معتمد جمال في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «الحمد لله على المكسب، المباراة كانت صعبة على الفريقين وليس الزمالك فقط، وكان لدينا مشكلة في إهدار الفرص الهجومية، وسنعمل على علاجها».

وأضاف: «دفاعيًا كنا جيدين جدًا اليوم، لكن هجوميًا أهدرنا فرصًا كثيرة للغاية، ولو نجحنا في تسجيل الهدف الثاني لكان ذلك سيجعل المباراة أسهل بالنسبة لنا، لكننا سنواصل العمل، والحمد لله على الفوز، ونتمنى التوفيق في باقي المباريات وننتظر تقرير إصابة حمد والدباغ».