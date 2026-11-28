عقد عبد الرحمن محمد عبد اللطيف، مدير مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم السبت، لقاءً موسعًا مع مديري ووكلاء المدارس والأقسام النوعية والمراحل بإدارة الخارجة التعليمية، بحضور وصفي حسن مدير الإدارة التعليمية، لمناقشة مستجدات العملية التعليمية والتحديات التي تواجه المدارس.

الالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة للعمل

وأكد مدير المديرية، خلال اللقاء، ضرورة الالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة للعمل خلال امتحانات نوفمبر لصفوف النقل، مع توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بعيدًا عن القلق والتوتر، ووضع مصلحة الطالب في مقدمة الأولويات، وتقديم كافة سبل الدعم والرعاية لهم.

وناقش اللقاء أهمية المتابعة المستمرة للتقييمات الأسبوعية والواجبات المدرسية، والتأكد من مطابقتها للواقع الفعلي من خلال سجلات الحضور والغياب، إلى جانب تفعيل دور الإشراف المدرسي لضمان انتظام اليوم الدراسي والتعامل الفوري مع أي مشكلات.

وشدد مدير التعليم على ضرورة الاهتمام بتنمية مهارات الطلاب في القراءة والكتابة، من خلال إعداد برامج علاجية للطلاب الذين يعانون من ضعف في هذه المهارات، ومتابعة معدلات التحسن منذ بداية العام الدراسي، فضلًا عن الاهتمام بالرعاية الاجتماعية والاستماع إلى شكاوى ومقترحات أولياء الأمور والعمل على حلها.

كما أكد أهمية الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة والنظافة العامة داخل المدارس، واستغلال المساحات المتاحة في زراعة الأشجار المثمرة وفسائل النخيل، وتشجيع الطلاب على المشاركة في الأنشطة التربوية واكتشاف مواهبهم، بما يحقق تكافؤ الفرص ويرتقي بمستوى العملية التعليمية.

واختُتم اللقاء بفتح باب الحوار مع الحضور لمناقشة التحديات التي تواجه العمل المدرسي، واستعراض المقترحات ووضع حلول عاجلة لها، بما يضمن انتظام الدراسة وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات التعليمية لطلاب المحافظة.