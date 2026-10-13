فى أسوان.. تكثيف جهود وحدة تكافؤ الفرص لنشر الوعى المجتمعى وتمكين المرأة

وجه المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، بمواصلة الجهود الرامية إلى نشر الوعى المجتمعى، وتنمية القدرات البشرية، ودعم المرأة، وتعزيز الصحة النفسية والاجتماعية، وذلك ضمن خطة عمل وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة، بقيادة سهير مكى بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 ورؤية أسوان 2040.

تمكين المرأة وتنمية القدرات

تتواصل جهود وحدة تكافؤ الفرص فى تنمية المهارات المهنية والرقمية للعاملين والعاملات بالجهاز الإدارى للدولة، حيث نظمت الوحدة ورشة عمل تدريبية بعنوان "الذكاء الاصطناعي كأداة للتميز فى العمل"، بقاعة المؤتمرات بالوحدة المحلية لمدينة أسوان.

وأدار الورشة الدكتور محمد عثمان، مدير مركز التدريب الرئيسي التابع لوزارة التربية والتعليم، بحضور سهير مكي، مدير الوحدة، وعدد من مسئولي وحدات تكافؤ الفرص وممثلي الجهات الحكومية، وبمشاركة عاملات وعاملين بالجهاز الإداري، إلى جانب كوادر من قطاع الطب البيطري.

وتناولت الورشة سبل الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في تطوير الأداء المهني، وتحسين جودة المخرجات، وتنظيم المهام الإدارية، وتوفير الوقت والجهد، فضلًا عن التعريف بهندسة الأوامر وضوابط حماية البيانات والخصوصية، بما يدعم التحول الرقمي ويرفع كفاءة الأداء المؤسسى.

ندوات توعوية لتعزيز التوازن بين العمل والأسرة ونشر الوعي المجتمعى

وفي هذا السياق، نظمت وحدة تكافؤ الفرص ندوة توعوية بعنوان "إدارة الوقت.. التوازن بين العمل والأسرة، بالتعاون مع المصالح الحكومية، وذلك بمدرسة الفوزة الإعدادية القديمة بقرية الفوزة، تحت رعاية محافظ أسوان، وبإشراف شوقى مصطفى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو.

واستهدفت الندوة تعزيز الوعي بأهمية إدارة الوقت وتنظيم الأولويات، وتحقيق التوازن بين المسئوليات الوظيفية والالتزامات الأسرية بما يسهم في تحسين الأداء الوظيفى، ودعم الاستقرار الأسرى، وترسيخ ثقافة التنظيم والتخطيط في الحياة اليومية.

الصحة النفسية وجودة الحياة لطالبات المدارس الإعدادية

وفي إطار الاهتمام بالصحة النفسية والاجتماعية للنشء، نفذت وحدة تكافؤ الفرص ندوة توعوية بعنوان “الصحة النفسية وجودة الحياة لطالبات المدارس الإعدادية”، بمدرسة سلوا بحري الإعدادية بنات.