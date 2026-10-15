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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ جنوب سيناء: 315 مليون جنيه موازنة إضافية لمشروعات الطرق.. والانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء
أ ش أ

أكد محافظ جنوب سيناء ، الدكتور إسماعيل محمد كمال، أنه حرص على وضع خطة طموحة لتطوير البنية التحتية بالمحافظة ، فضلا عن تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية العملاقة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، منها التوسع في تطوير شبكة الطرق ورفع كفاءتها بمختلف مدن المحافظة،من خلال تخصيص موازنة إضافية بقيمة 315 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات طرق بعدد من المدن، بما يسهم في تحسين مستوى البنية التحتية، وتيسير حركة المواطنين،والانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية لعام 2025/2026.. والتوجيه بتنفيذ أكثر من 655 حملة رقابية لضبط الأسواق.

واستعرض المحافظ في تصريح صحفي اليوم /الخميس/، الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، موضحًا الانتهاء من المشروعات المدرجة بالخطة، التي استهدفت دعم البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التركيز على مشروعات الإنارة وترشيد استهلاك الكهرباء، والانتهاء من أعمال رصف الطرق الداخلية المدرجة بالخطة بمدن طور سيناء ورأس سدر وأبو زنيمة وأبو رديس وشرم الشيخ ونويبع وطابا.

وأضاف أن الجهود شملت أيضا دعم المنظومة الأمنية من خلال توفير آلات ومعدات متخصصة لإدارات المرور والحماية المدنية وشرطة المرافق، بما يعزز قدرتها على أداء مهامها والحفاظ على الأرواح والممتلكات، إلى جانب تنفيذ أعمال التجميل والحفاظ على البيئة.

وفيما يتعلق بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، أشار المحافظ إلى إتاحة تمويل من بنك الاستثمار القومي يعادل نحو 54% من إجمالي الاعتمادات المخصصة، مع استمرار اتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح المشروعات وترسيتها وفقًا لقواعد الموازنة العامة للدولة، بما يدعم مشاركة القطاع الخاص ويوفر فرص عمل جديدة، لافتًا إلى الانتهاء من الترسية والتعاقد على عدد من المشروعات، من بينها مشروعات قطاع الكهرباء.

وفيما يتعلق بالجهود المبذولة لجذب الاستثمارات العربية والاجنبية ، اشار المحافظ ، إلى جهود المحافظة في دراسة طلبات المستثمرين والعمل على تيسير الإجراءات، حيث عُقدت 6 لجان استثمار لبحث 63 طلبًا لتخصيص قطع أراضٍ لأغراض متنوعة، من بينها طلبات توفيق أوضاع التواجدات التي بدأت بعد عام 2012، وبلغت القيمة الإجمالية التقريبية لمقابل التخصيص نحو 826.1 مليون جنيه، وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه المحافظة نحو تعزيز مناخ الاستثمار، والتعامل مع طلبات المستثمرين وفقًا للقواعد القانونية والضوابط المنظمة، بما يسهم في دعم المشروعات القائمة وتشجيع إقامة مشروعات جديدة، وتحقيق الاستفادة من المقومات السياحية والاقتصادية التي تتمتع بها مدن جنوب سيناء.

وردا عن سوأل بشأن الاجراءات التي اتخذتها المحافظة في ملف تقنين أراضي الدولة، استعرض المحافظ جهود المحافظة في فحص الطلبات واستكمال الإجراءات القانونية، حيث بلغ إجمالي الطلبات المقدمة نحو 7646 طلبًا، مع الإشارة إلى البت في 6925 طلبًا، والموافقة على 824 طلبًا، وتحرير 314 عقدًا، إلى جانب استمرار إجراءات التعاقد في 120 طلبًا حصلت على موافقة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، والعمل على استكمال باقي الملفات وفقًا للضوابط القانونية المنظمة.

وأوضح أنه بخصوص ملف التصالح في مخالفات البناء، بلغت نسبة الإنجاز الواردة في الطلبات 84.89% من إجمالي الطلبات المقدمة، فيما وصلت المتحصلات المالية إلى نحو 147 مليونًا و717 ألفًا و210 جنيهات، بما يعكس حجم الإجراءات المتخذة في هذا الملف، ويستهدف استكمال فحص الطلبات وتقنين الأوضاع المستوفاة للشروط، مع الحفاظ على حقوق الدولة وتيسير الإجراءات على المواطنين.

وأشار المحافظ إلى النهضة التي شهدتها المحافظة في القطاع الصحي، فضلا عن جهود منظومة التأمين الصحي الشامل في توفير الخدمات الطبية المتخصصة للمنتفعين، وتيسير حصولهم على الرعاية الصحية، بما يشمل التدخلات الجراحية الكبرى وعمليات زراعة النخاع وزراعة القوقعة، بما يخفف الأعباء المالية عن المرضى، ويتيح لهم الحصول على الخدمات الطبية وفقًا لقواعد التغطية التأمينية المعمول بها..وقال إنه من ضمن نماذج الخدمات الطبية ذات التكلفة المرتفعة التي تحملت المنظومة جانبًا كبيرًا من أعبائها، إجراء عملية زراعة نخاع بلغت تكلفتها 375 ألف جنيه، بينما سدد المريض 5436 جنيهًا فقط، وفقًا للبيانات المقدمة.

كما استعرض المحافظ مستجدات مستشفى نويبع المركزي، التي خضعت لأعمال إحلال وتجديد شاملة ودخلت مرحلة التشغيل التجريبي، وتضم 24 سريرًا وأقسامًا طبية متخصصة، بما يسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة لأهالي نويبع والمناطق المحيطة بها.

وفي ملف الحماية من أخطار السيول، أشار المحافظ إلى موقف الأعمال الصناعية المنفذة والجاري تنفيذها والمقترحة لحماية المناطق المعرضة للمخاطر، من خلال إنشاء البحيرات والسدود والحواجز والقنوات وفقًا للدراسات الفنية، موضحا أن المناطق المستهدفة تشمل عددًا من المواقع بمدن رأس سدر وأبو رديس، إلى جانب أودية فيران وسانت كاترين وسعال، مع استمرار تحديث الدراسات الخاصة ببعض المناطق لتحديد الأعمال المناسبة لطبيعتها، بما يسهم في الحد من مخاطر السيول وحماية الأرواح والممتلكات والمنشآت والطرق.

وفي إطار جهود توفير السلع الآمنة للمواطنين وضبط الأسواق،أكد المحافظ ان عدد الحملات الرقابية بلغت 655 حملة، من بينها 195 حملة بمدينة شرم الشيخ، بهدف التأكد من سلامة وجودة السلع الغذائية، ومواجهة الغش التجاري، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقال المحافظ إنه في إطار الاحتفال بأعياد تحرير سيناء في أبريل 2026، تم افتتاح حديقة الزهور بمدينة طور سيناء، التي تضم مساحات خضراء ومسرحًا مكشوفًا ومناطق لألعاب الأطفال وكافيتريا وممشى، لتوفير متنفس ترفيهي وحضاري للأهالي، وتعزيز الخدمات المجتمعية بالمدينة.

كما افتتح مركز الصيد التعاوني ومصنع ثلج البلاطات، في إطار جهود دعم قطاع الصيد والصيادين، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، وتيسير عمليات حفظ الأسماك وتداولها، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويوفر فرص عمل.وفي قطاع الطرق، افتتح المحافظ مشروع إنشاء ورصف وازدواج طريق حمام موسى وكمين الوادي بمدينة طور سيناء، بطول 2.5 كيلومتر وعرض إجمالي 25.5 مترًا، ويضم حارتين تفصل بينهما جزيرة وسطى، إلى جانب أرصفة وحارة للدراجات وممشى للمشاة.

وتابع أنه في إطار جهود توفير السكن الملائم ودعم استقرار الأسر البدوية، تم توزيع عقود المنازل البدوية على المستحقين بقرية وادي الطور، ضمن مشروع يضم 60 منزلًا بدويًا مزودًا بالمرافق الأساسية، بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية للأهالي وتوفير بيئة سكنية مناسبة.

محافظ جنوب سيناء خطة طموحة البنية التحتية

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