محافظة القاهرة تبدأ إجراءات تقنين أراضي وضع اليد بعزبة خير الله

وقع الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ، والمهندس صادق سليمان العضو المنتدب و الرئيس التنفيذى لشركة المعادي للتنمية والتعمير، والمهندس محمد مصطفى عبد الرحمن لبن العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للتشيد والتعمير، بروتوكول تعاون بين شركة المعادي للتنمية والتعمير ، ومحافظة القاهرة ، وبمشاركة الشركة القابضة للتشييد والتعمير بشأن تقنين أوضاع واضعي اليد على الأراضى المملوكة لشركة المعادي للتنمية والتعمير بمنطقة عزبة خير الله ومحيط اسطبل عنتر.

ويهدف البروتوكول إلى تسوية وتقنين الحالات التي تتوافر بشأنها الشروط والضوابط القانونية والفنية والمالية للتقنين بهذه المناطق بما يكفل الحفاظ على حقوق الشركة واستيفاء مستحقاتها وفقاً لأحكام القانون رقم ١٦٨ لسنة ۲۰۲٥ بشأن تقنين الأوضاع وبما لا يتعارض مع القواعد واللوائح المنظمة لعمل الشركة.

وقامت شركة المعادى للتنمية والتعمير بالاستعانة بمحافظة القاهرة لما تمتلكه المحافظة من الأجهزة والخبرات الفنية والتنفيذية اللازمة لأعمال الحصر والمعاينة والرفع المساحى وتلقي وفحص طلبات التقنين ومتابعة إجراءاتها .

محافظ القاهرة

وأكد محافظ القاهرة حرص المحافظة على اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتقنين أوضاع اليد على الأراضى المملوكة لشركة المعادى للتنمية والتعمير بمنطقة عزبة خير الله ومحيط أسطبل عنتر، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة والشركة، وتنظيم أوضاع المواطنين، وفقًا للقواعد والضوابط القانونية المنظمة.

وينص البروتوكول على أن تتولى محافظة القاهرة بالتنسيق مع شركة المعادي تنفيذ الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لتقنين أوضاع واضعي اليد على الأراضي محل البروتوكول، ويشمل ذلك الحصر والمعاينة ، ومتابعة أعمال الرفع المساحي ، والتعامل على المنصة الوطنية للتقنين ، ومتابعة وفحص طلبات التقنين ومستنداتها، وتحديد المساحات والإحداثيات وعرض الحالات على اللجان المختصة وإجراء التقييم ، وإخطار الراغبين فى التقنين بالمبالغ المستحقة ومتابعة السداد وإعداد مشروعات العقود تمهيدًا لقيام الشركة بتحرير العقود واستكمال إجراءات التقنين.