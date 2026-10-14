تعرف على الخطة الاستثمارية لقطاع التعليم للعام المالي 2026/2027 لدمياط

عقد الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، اجتماعًا لمناقشة الخطة الاستثمارية لمديرية التربية والتعليم للعام المالي 2026/2027، إلى جانب الخطة الاستثمارية لهيئة الأبنية التعليمية، وذلك في إطار متابعة خطط التطوير والارتقاء بالمنظومة التعليمية بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فوزي، نائب محافظ دمياط، واللواء محمد همام، السكرتير العام للمحافظة، واللواء طارق بحيري، السكرتير العام المساعد، و ياسر عمارة، مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط ، والمهندسة جيهان حسين، مدير هيئة الأبنية التعليمية بدمياط، و مديري الإدارات المعنية بالمحافظة.

وتناول الاجتماع مناقشة الخطط الاستثمارية الخاصة بقطاع التعليم للعام المالي الجديد، بما يسهم في دعم جهود تطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بالبنية التحتية للمنشآت التعليمية، وذلك في ضوء التنسيق بين الجهات المعنية لتحقيق مستهدفات الخطة الاستثمارية للمحافظة.