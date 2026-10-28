مقتل 39 شخصا في حادث تصادم قطارين بإسبانيا

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أعلنت السلطات الإسبانية مقتل 39 شخصا على الأقل إثر تصادم قطارين فائقي السرعة صباح اليوم / الأربعاء / بين بلدتي "لوس يبينيس" و"أوردا" في مقاطعة "توليدو".

وذكرت الشركة المشغلة للسكك الحديدية أنها علقت حركة القطارات على خط السكك الحديدية فائق السرعة الرابط بين مدينتي "مدريد" و"أندلوسيا" إثر وقوع حادث التصادم.

وأعرب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، عن صدمته إزاء حادث التصادم.

وكتب سانشيز - في تدوينة على منصة "إكس" اليوم - "أشعر بالصدمة إزاء الحادث الخطير الذي وقع في توليدو .. أنا على تواصل دائم مع وزير النقل ورئيس منطقة كاستيا لا مانتشا".

وأضاف "تعمل فرق الإنقاذ على أرض الواقع لتقديم المساعدة للمتضررين وضمان سلامتهم، بالتنسيق مع جميع الجهات الإدارية المعنية".