بولندا: اجتماع لمجلس الأمن القومي الأسبوع المقبل لبحث إنشاء قاعدة أمريكية دائمة

دعا الرئيس البولندي كارول نافروتسكي، إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن القومي يوم الثلاثاء القادم لبحث خطط إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية دائمة في بولندا.

وقال مستشار الأمن القومي للرئيس البولندي بارتوش جروديتسكي، إن نافروتسكي دعا إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن القومي في البلاد الأسبوع القادم، وذلك لمناقشة قضايا عدة، من بينها خطط إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية دائمة في بولندا.

وفي منشور على منصة "إكس"، كتب جروديتسكي: "خلال الاجتماع المغلق، ستتم مناقشة قضايا تتعلق بالأمن القومي، بالإضافة إلى مسألة إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية دائمة في بولندا".

وكان نافروتسكي قد صرح الشهر الماضي بأن بولندا باتت "على أعتاب تنفيذ" قرار يتعلق بوجود عسكري أمريكي دائم على أراضيها.

وفي اليوم التالي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تحقيق "تقدم كبير" نحو إنشاء قاعدة للجيش الأمريكي في بولندا.. مشيدا بدور نافروتسكي في دفع هذه الجهود قدما، وأشار ترامب إلى أنه قد يتم الإعلان عن موقع القاعدة قريبا.