خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن الزمالك والتصنيف الأول بدوري أبطال أفريقيا

تحدث الإعلامي خالد الغندور عن تصنيف الأندية المشاركة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، مشيرًا إلى تميز نادي الزمالك بين الفرق الموجودة في التصنيف الأول للبطولة.

وأكد الغندور أن الزمالك هو الفريق الوحيد في التصنيف الأول الذي توج بلقب الدوري المحلي في بلاده، مشيرا إلى أن الفريق الأبيض يُعد الأكثر تتويجًا بلقب دوري أبطال أفريقيا بين أندية التصنيف الأول، وفقًا لما ذكره.

وأضاف أن مصر هي الدولة الوحيدة التي جاءت جميع فرقها المشاركة في البطولات الأفريقية ضمن التصنيف الأول، في إشارة إلى حضور الأندية المصرية في المنافسات القارية.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، منافسه المقاولون العرب مساء اليوم، الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري اليوم، الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر شبكة قنوات “أون سبورت” الناقل الحصري للبطولة.

غيابات الزمالك أمام المقاولون

يغيب محمد عواد بسبب الإصابة بآلام أسفل الظهر، ويبتعد محمد السيد للإصابة في وجه القدم ، وكذلك محمود بنتايج للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية.

فيما ابتعد عمرو ناصر ومحمد إبراهيم لعدم الجاهزية الفنية، وخرج الثلاثي آدم كايد وسيف جعفر وناصر منسي لأسباب فنية.