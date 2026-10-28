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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جاب دوري إعجازي.. محمد أبو العلا يساند معتمد جمال ويرفض رحيله

معتمد جمال
معتمد جمال
يمنى عبد الظاهر

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن احتمالية عودة جون إدوارد إلى نادي الزمالك، كما تطرق إلى مستقبل معتمد جمال، المدير الفني للفريق، وإمكانية رحيله لتولي تدريب المنتخب الأولمبي، في ظل الأنباء المتداولة بشأن مستقبل الجهاز الفني للقلعة البيضاء.

وخلال حديثه ببرنامج «اللعيب» المذاع عبر قناة «إم بي سي مصر»، قال مهيب عبد الهادي إن عودة جون إدوارد إلى الزمالك تظل احتمالًا واردًا، مشيرًا إلى أنه رحل عن النادي بصورة جيدة بعدما حقق لقب الدوري.

وأضاف أن بعض التصريحات السابقة لطلعت جاءت صحيحة، وأن هناك أمورًا أخرى تتحقق تدريجيًا، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستكشف المزيد من التفاصيل.

كما أشار مهيب عبد الهادي إلى أن الزمالك سيطرح ملف شركة الكرة، بنسبة 51% للمستثمر و49% للنادي، خلال الجمعية العمومية المقبلة في ديسمبر.

محمد أبو العلا يرفض رحيل معتمد جمال

من جانبه، رفض محمد أبو العلا فكرة رحيل معتمد جمال عن تدريب الزمالك، مؤكدًا أن المدير الفني يستحق الاستمرار بعد النتائج التي حققها مع الفريق.

وقال أبو العلا: «هي حاجة مش قابلة للطرح خالص إن معتمد جمال يمشي»، مضيفًا: «كابتن معتمد جمال جاب دوري إعجازي، يتعمل معاه إيه؟!».

وشدد على أن مجرد طرح فكرة رحيل المدرب أمر غير مناسب، متسائلًا عن جدوى تعيين مدرب أجنبي أو إضافة مدرب عام إلى الجهاز الفني في الوقت الحالي.

وأوضح أن أي مدرب جديد سيحتاج إلى عدة أشهر للتعرف على اللاعبين والفريق، وهو ما قد يؤثر على الاستقرار الفني، معتبرًا أن هذه الأفكار ليست واقعية في المرحلة الحالية.

جدل حول منصب مدير الكرة في الزمالك

وتطرق مهيب عبد الهادي إلى إمكانية تعيين مدير كرة جديد داخل الزمالك، ليرفض عبد الواحد السيد اختزال دور عبد الناصر محمد مع النادي في ظل الأحاديث المتداولة بشأن وجود مشكلات إدارية.

وأشار عبد الواحد السيد إلى أن هناك العديد من الأخبار التي تخرج إلى وسائل الإعلام بشأن الأوضاع داخل الزمالك، وهو ما يثير الجدل حول حقيقة ما يحدث داخل النادي.

وعندما أشار مهيب عبد الهادي إلى أن بعض هذه الأخبار مصدرها أشخاص محسوبون على الزمالك، وافق عبد الواحد السيد على ذلك، مؤكدًا أن هذه الأنباء تخرج بالفعل من بعض المحسوبين على القلعة البيضاء.

في المقابل، رفض محمد أبو العلا هذا الطرح بصورة كاملة، مؤكدًا أن الزمالك يعيش فترة من الانضباط والهدوء داخل النادي، وأن بعض الأخبار المتداولة قد تكون غير صحيحة، وتهدف إلى إثارة المشكلات والتأثير على استقرار الفريق.

واختتم النقاش بتجدد الحديث عن مستقبل الجهاز الفني للزمالك، ودور الإدارة في الحفاظ على الاستقرار، إلى جانب الجدل بشأن الأخبار المتداولة حول النادي وملف شركة الكرة المنتظر طرحه خلال الجمعية العمومية المقبلة.

الإعلامي مهيب عبد الهادي نادي الزمالك معتمد جمال المنتخب الأولمبي عودة جون إدوارد إلى الزمالك

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