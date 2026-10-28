التحقيق مع مدرب رياضي انهال على زوجته وحماته بالضرب بالهرم

تباشر الجهات المختصة التحقيق مع مدرب رياضي صاحب فيديو الاعتداء على زوجته وحماته في منطقة الهرم، حيث قررت حجز المتهم 24 ساعة على ذمة التحريات.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وملابساتها وطبيعة الخلافات بين المتهم وزوجته التي دفعته للاعتداء عليها وعلى والدتها بالضرب.

مقطع فيديو

وكشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن التضرر من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى على سيدة مسنة ونجلتها بالسب والضرب وإحداث إصابتها بالجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 23 سبتمبر المنقضى تبلغ لقسم شرطة الأهرام من السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (مُسنة "مصابة بجرح قطعى باليد" – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من زوج نجلتها لقيامه بالتعدى عليها ونجلتها بالسب والضرب وإحداث إصابتها لخلافات زوجية بينه ونجلتها ، وبسؤال الأخيرة (القائمة على النشر – مقيمة بذات العنوان) أيدت ما سبق.

أمكن ضبط المشكو فى حقه (مدرب رياضى – مقيم بذات الدائرة) وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.