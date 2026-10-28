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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

عامل بوفيه.. الأمن يضبط المتهم بالتحرش بموظفة بنك شهير بالقاهرة

القبض
القبض
محمد شراط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عامل بوفيه، لاتهامه بالتحرش بموظفة بأحد البنوك الشهيرة، أثناء استقلالهما سيارة ميكروباص بمنطقة وسط البلد، بدائرة قسم شرطة قصر النيل.

بلاغ من موظفة بأحد البنوك

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة قصر النيل بلاغًا من موظفة بأحد البنوك الشهيرة، اتهمت فيه أحد الأشخاص بالتحرش بها أثناء استقلالها سيارة ميكروباص بمنطقة وسط البلد، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى فحص البلاغ واتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف ملابساته.

التحريات تحدد هوية المتهم

وبإجراء التحريات اللازمة، وفحص المعلومات المتعلقة بالواقعة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المشكو في حقه، وتبين أنه يعمل عامل بوفيه.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، واقتياده إلى ديوان قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومناقشته بشأن الاتهام المنسوب إليه.

وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية حيال الواقعة، تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق المختصة، للوقوف على ملابساتها كاملة.

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