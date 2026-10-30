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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أسبوع جميل.. مصطفى شوبير يحتفل بزفافه وتألقه أمام مودرن سبورت

مصطفي شوبير وزوجته
مصطفي شوبير وزوجته
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

احتفل مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، بأسبوع مميز على المستويين الشخصي والرياضي، بعدما نشر صورًا من حفل زفافه، إلى جانب لقطات من تألقه خلال مواجهة مودرن سبورت، التي شهدت تصديه لركلة جزاء وحصوله على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وشارك مصطفى شوبير، عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، مجموعة من الصور التي جمعت بين أجواء احتفاله بزفافه ولقطات من مشاركته مع الأهلي أمام مودرن سبورت، وعلق عليها قائلًا: «أسبوع جميل الحمد لله»، في إشارة إلى سعادته بالأحداث المميزة التي عاشها خلال الأيام الماضية.

وجاء احتفال حارس الأهلي بعد ظهوره اللافت في مواجهة مودرن سبورت، التي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

مصطفى شوبير يقود الأهلي لفوز صعب أمام مودرن سبورت

وحقق النادي الأهلي فوزًا صعبًا على مودرن سبورت بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الخميس على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل عمر الساعي هدف الفوز للأهلي في الدقيقة 17 من عمر المباراة، قبل أن يتألق مصطفى شوبير في الدقائق الأخيرة، بعدما تصدى لركلة جزاء نفذها علي فوزي لاعب مودرن سبورت في الدقيقة 85، ليحافظ على تقدم فريقه ويساهم في حصد النقاط الثلاث.

ونال شوبير إشادة بعد أدائه خلال اللقاء، بعدما لعب دورًا حاسمًا في خروج الأهلي بشباك نظيفة، ليجمع بين الاحتفال بزفافه والتألق داخل المستطيل الأخضر.

موقف الأهلي في جدول ترتيب الدوري

ورفع الأهلي رصيده إلى 20 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما خاض 8 مباريات، حقق خلالها الفوز في 6 مواجهات وتعادل مرتين أمام المقاولون العرب والقناة.

ويسعى الفريق الأحمر إلى مواصلة نتائجه الإيجابية خلال المباريات المقبلة، من أجل المنافسة على صدارة جدول الترتيب والمنافسة بقوة على لقب الدوري.

موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام السكة الحديد

ويستعد الأهلي لمواجهة السكة الحديد، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، بعدما حجز الأخير مقعده في الدور المقبل عقب الفوز على النصر في الدور التمهيدي.

ومن المقرر إقامة المباراة يوم السبت 7 نوفمبر 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً، وفقًا للموعد المحدد للمواجهة.

ويطمح الأهلي إلى تحقيق بداية قوية في مشواره ببطولة كأس مصر، ومواصلة المنافسة على الألقاب المحلية، وسط تطلعات جماهيره لتحقيق المزيد من الانتصارات خلال الفترة المقبلة.

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