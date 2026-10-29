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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صغير في السن وكبير في المقام.. إبراهيم عبد الجواد يتغزل فى مصطفى شوبير

شوبير
شوبير
محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

أشاد الإعلامي إبراهيم عبد الجواد بعقلية مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، بعد تألقه في مباراة مودرن سبورت، وتصديه لركلة جزاء في الدقائق الأخيرة، ليساهم في خروج فريقه بالنقاط الثلاث من المواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

فوز الأهلي  

وقال إبراهيم عبد الجواد، خلال تصريحات تلفزيونية، إن مصطفى شوبير يتمتع بعقلية وشخصية مميزتين رغم صغر سنه، مؤكدًا أن تصديه لركلة الجزاء أمام مودرن سبورت يمثل تتويجًا لما يمتلكه الحارس من تركيز وانضباط.

وأضاف: «دايمًا بقول إن مصطفى شوبير صغير في السن، بس كبير في المقام، كبير في عقليته وشخصيته، وماتش النهارده والتصدي ده تتويج لعقليته وشخصيته».

وأشار إلى أن شوبير احتفل بزفافه يوم السبت الماضي، لكنه عاد بعد 48 ساعة فقط إلى التركيز في عمله، وقدم تصديًا حاسمًا لركلة الجزاء، وهو ما يعكس مدى التزامه وحرصه على استثمار الموهبة التي يمتلكها.

وتابع: «واحد كان فرحه السبت اللي فات، فقرر يرجع بعد 48 ساعة بالظبط ويعمل النهارده التصدي الصعب في ضربة الجزاء، وده يعرفك إن ده واحد مركز في أكل عيشه وصاين النعمة اللي ربنا ادهاله، وعقلية زي دي تخلي مصر كلها تفخر بيها».

وكان الأهلي قد حقق فوزًا صعبًا على مودرن سبورت بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل عمر الساعي هدف الفوز للأهلي في الدقيقة 17، فيما تألق مصطفى شوبير في الدقيقة 85، بعدما تصدى لركلة جزاء نفذها علي فوزي، ليحافظ على تقدم فريقه ويؤمن انتصاره في اللقاء.

موقف الأهلي في الدوري الممتاز

وبهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 20 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بعدما خاض 8 مباريات، حقق خلالها الفوز في 6 مواجهات وتعادل مرتين أمام المقاولون العرب والقناة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة السكة الحديد يوم السبت 7 نوفمبر 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، بعدما تأهل السكة الحديد إلى الدور المقبل بالفوز على النصر في الدور التمهيدي.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز ومواصلة مشواره في البطولة، للمنافسة على لقب كأس مصر وإضافة بطولة جديدة إلى سجله المحلي.

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