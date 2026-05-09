5 آلاف جنيه مصاريف جنازة لـ المعلم المتوفى أثناء الخدمة

أعلنت الجمعية العمومية لصندوق زمالة المعلمين، خلال اجتماعها اليوم السبت 9 مايو 2026، الموافقة على صرف مبلغ 5 آلاف جنيه كمصاريف جنازة للمعلم الذي يتوفى أثناء الخدمة، على أن يتم تسليم المبلغ فورًا إلى أسرته، في إطار تعزيز الدعم الاجتماعي المقدم لأعضاء الصندوق.

وقال خلف الزناتي، رئيس مجلس إدارة صندوق زمالة المعلمين ونقيب المعلمين، إن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تحسين المزايا المقدمة للمعلمين وأسرهم، وتخفيف الأعباء المادية في حالات الوفاة.

وأضاف الزناتي، أن الجمعية العمومية أقرت كذلك زيادة الميزة التأمينية للمعلمين المحالين إلى المعاش لتصل إلى 60 ألف جنيه، بزيادة قدرها 10 آلاف جنيه عن العام الماضي.

كما أعلنت الجمعية عن إطلاق مشروع متكامل للرعاية الصحية لجميع أعضاء الصندوق، يتضمن التعاقد مع كبرى شركات الرعاية الطبية داخل مصر، وتوفير خصومات على الخدمات العلاجية، بالإضافة إلى إصدار كارت ذكي يتيح للمعلمين الاستفادة من خدمات الكشف والتحاليل والأشعة والعمليات الجراحية، إلى جانب نظام صرف أدوية عبر شبكة صيدليات تغطي مختلف أنحاء الجمهورية.