الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إطلاق مشروع صحي متكامل للمعلمين وتفعيل الكارت الذكي للرعاية الشاملة

أعلن صندوق زمالة المعلمين، خلال اجتماع جمعيته العمومية المنعقد اليوم السبت 9 مايو 2026، عن موافقة الجمعية على إطلاق مشروع صحي متكامل يستهدف جميع أعضاء الصندوق من المعلمين، في إطار خطة تطوير الخدمات الطبية والاجتماعية المقدمة لهم.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الصندوق ونقيب المعلمين خلف الزناتي، أن المشروع الجديد يتضمن التعاقد مع كبرى شركات الرعاية الطبية في مصر، مع تقديم خصومات موسعة للأعضاء، إلى جانب إصدار كارت ذكي لكل معلم يتيح الاستفادة من منظومة رعاية صحية شاملة تشمل الكشف الطبي والتحاليل والأشعة وإجراء العمليات الجراحية.

وأشار إلى أن المشروع يشمل أيضاً صرف الأدوية عبر شبكة صيدليات منتشرة في جميع محافظات الجمهورية، بما يضمن سهولة وصول المعلمين وأسرهم إلى الخدمات الطبية في أي وقت وبأعلى مستوى من الكفاءة.

وأكد الزناتي، خلال كلمته أمام الجمعية العمومية، أن مجلس إدارة الصندوق ملتزم بمواصلة العمل على تعظيم موارد الصندوق وتطوير خدماته، بما يحقق مزيداً من الاستقرار والرعاية لأعضاء المنظومة التعليمية، موجهاً التحية والتقدير للمعلمين والمعلمات على دورهم في بناء الأجيال.

ويأتي إطلاق المشروع الصحي الجديد بالتوازي مع إعلان زيادة الميزة التأمينية للمعلمين المحالين للمعاش إلى 60 ألف جنيه، بزيادة قدرها 10 آلاف جنيه عن العام الماضي، ضمن حزمة من القرارات التطويرية التي أقرها الاجتماع.

المتهم

