صندوق زمالة المعلمين يعقد عمومية لإقرار زيادة الميزة التأمينية

يعقد صندوق زمالة المعلمين، اليوم السبت 9 مايو 2026، في تمام الساعة العاشرة صباحاً، اجتماع الجمعية العمومية للصندوق بإشراف قضائي، لمناقشة واعتماد عدد من المزايا والخدمات الخاصة بالمعلمين، وفي مقدمتها إقرار الزيادة الجديدة في الميزة التأمينية.

ويواصل الصندوق، برئاسة خلف الزناتي، دوره في تقديم الخدمات المالية والاجتماعية لأعضائه من المعلمين، وسط ترقب للإعلان الرسمي عن تفاصيل الزيادة الجديدة في الميزة التأمينية للمعلمين المحالين إلى المعاش، وذلك عقب اعتمادها من الجمعية العمومية.

ومن المتوقع أن يتناول الاجتماع عدداً من الملفات المتعلقة بتطوير خدمات الصندوق وتعزيز المزايا المقدمة للمعلمين وأسرهم، في إطار دعم الاستقرار الاجتماعي والمالي لأعضاء النقابة.