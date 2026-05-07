نقيب المعلمين يشارك في المؤتمر الدولي الحادي عشر لمعامل التأثير العربي

شارك خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، في فعاليات المؤتمر الدولي الحادي عشر لمعامل التأثير العربي، الذي عقد صباح اليوم الخميس، بجامعة الأزهر الشريف تحت رعاية اتحاد الجامعات العربية.

حضر المؤتمر كوكبة من الشخصيات البارزة، من بينهم: الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، د. محمد مختار جمعة مفتي الجمهورية الأسبق، الدكتور عمرو عزت سلامة رئيس اتحاد الجامعات العربية، الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا، عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق، اللواء أحمد ضيف محافظ الغربية الأسبق، إلى جانب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ونخبة من الأكاديميين والباحثين والمتخصصين في مجالات البحث العلمي والنشر الأكاديمي.

المؤتمر يمثل منصة علمية مهمة

أكد خلف الزناتي أن المؤتمر يمثل منصة علمية مهمة لدعم البحث العلمي العربي وتعزيز جودة النشر الأكاديمي وفق المعايير الدولية. وأشاد بالدور الذي تقوم به معامل التأثير العربي في الارتقاء بالمجلات العلمية العربية والحفاظ على الهوية العلمية، بما يسهم في دعم مسيرة التعليم والبحث العلمي في الوطن العربي.

وأضاف أن تطوير منظومة البحث العلمي والتعليم يعد من الركائز الأساسية لبناء أجيال قادرة على مواكبة التطورات العالمية وتحقيق التنمية المستدامة. كما شدد على أهمية التكامل والتعاون بين المؤسسات التعليمية والبحثية العربية لتعزيز مكانة الجامعات العربية على المستويين الإقليمي والدولي.

كما أشاد الزناتي بالجهود المبذولة في تنظيم المؤتمر وما يقدمه من رؤى وأفكار تدعم الابتكار والتطوير الأكاديمي وخدمة الباحثين في مجالات النشر العلمي.

ناقش المؤتمر أحدث التطورات المتعلقة بمعايير جودة النشر العلمي، ودعم المجلات العلمية العربية، وتعزيز مكانة البحث العلمي العربي وفق المعايير الدولية. كما تم استعراض تقارير وإحصائيات معامل التأثير العربي ودوره في تطوير منظومة البحث العلمي والارتقاء بالمؤسسات الأكاديمية والبحثية في الدول العربية.