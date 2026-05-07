قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل تناول البطيخ يسبب التسمم الغذائي؟
رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تتفقد معامل الفرع بميناء دمياط
حزب المؤتمر: لقاء الرئيس السيسي ونظيره الإماراتي يعكس قوة التحالف الاستراتيجي
اليوم.. أولى مباريات نهائي دوري السوبر للسيدات بين الأهلي وسبورتنج
تعليم الدقهلية تكشف مفاجأة عن واقعة تمزيق الكتب
اقتراح برغبة لإنشاء محطة معالجة قبل تصريف مياه مصرف عمر بيه إلى نهر النيل بالغربية
مؤسسات الأسرى الفلسطينية: أكثر من 9400 أسير ومُعتقل في سجون الاحتلال حتى بداية مايو
إغلاق مضيق هرمز يهدد الاقتصاد العالمي والسفن عالقة منذ أشهر.. خبير يوضح
اليابان تؤكد استعدادها للتدخل في أسواق العُملات لدعم الين وسط ترقب لمباحثات مع واشنطن
التنسيقية: لقاء الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد يجسد قوة ومتانة الشراكة الاستراتيجية
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72,628 شهيدًا
هل يجوز إعطاء الجزار من الأضحية؟ .. الأزهر للفتوى يُجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نقيب المعلمين يشارك في المؤتمر الدولي الحادي عشر لمعامل التأثير العربي

خلف الزناتي وعصام شرف رئيس الوزراء الأسبق
خلف الزناتي وعصام شرف رئيس الوزراء الأسبق
الديب أبوعلي

شارك خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، في فعاليات المؤتمر الدولي الحادي عشر لمعامل التأثير العربي، الذي عقد صباح اليوم الخميس، بجامعة الأزهر الشريف تحت رعاية اتحاد الجامعات العربية.

حضر المؤتمر كوكبة من الشخصيات البارزة، من بينهم: الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، د. محمد مختار جمعة مفتي الجمهورية الأسبق، الدكتور عمرو عزت سلامة رئيس اتحاد الجامعات العربية، الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا، عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق، اللواء أحمد ضيف محافظ الغربية الأسبق، إلى جانب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ونخبة من الأكاديميين والباحثين والمتخصصين في مجالات البحث العلمي والنشر الأكاديمي.

المؤتمر يمثل منصة علمية مهمة

أكد خلف الزناتي أن المؤتمر يمثل منصة علمية مهمة لدعم البحث العلمي العربي وتعزيز جودة النشر الأكاديمي وفق المعايير الدولية. وأشاد بالدور الذي تقوم به معامل التأثير العربي في الارتقاء بالمجلات العلمية العربية والحفاظ على الهوية العلمية، بما يسهم في دعم مسيرة التعليم والبحث العلمي في الوطن العربي.

وأضاف أن تطوير منظومة البحث العلمي والتعليم يعد من الركائز الأساسية لبناء أجيال قادرة على مواكبة التطورات العالمية وتحقيق التنمية المستدامة. كما شدد على أهمية التكامل والتعاون بين المؤسسات التعليمية والبحثية العربية لتعزيز مكانة الجامعات العربية على المستويين الإقليمي والدولي.

كما أشاد الزناتي بالجهود المبذولة في تنظيم المؤتمر وما يقدمه من رؤى وأفكار تدعم الابتكار والتطوير الأكاديمي وخدمة الباحثين في مجالات النشر العلمي.

ناقش المؤتمر أحدث التطورات المتعلقة بمعايير جودة النشر العلمي، ودعم المجلات العلمية العربية، وتعزيز مكانة البحث العلمي العربي وفق المعايير الدولية. كما تم استعراض تقارير وإحصائيات معامل التأثير العربي ودوره في تطوير منظومة البحث العلمي والارتقاء بالمؤسسات الأكاديمية والبحثية في الدول العربية.

خلف الزناتي نقيب المعلمين اتحاد المعلمين العرب جامعة الأزهر الشريف اتحاد الجامعات العربية عصام شرف محمد مختار جمعة نظير عياد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. تحرك عاجل في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

الذهب

أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس 7 مايو 2026.. كم وصل عيار 21؟

أسعار البيض

نزلت 50 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس

البيض

انخفاض 50 جنيهًا للكرتونة.. تراجع أسعار البيض رغم ارتفاع الدواجن

الجيش الروسي

روسيا تهدّد باستخدام سلاحها النووي ضد ألمانيا

الدعم النقدي

موعد تطبيق الدعم النقدي 2026.. رسميا أسباب وآليات التحول من الدعم العيني

المصرية

أسعار جديدة لباقات الإنترنت من المصرية للاتصالات.. تفاصيل

الاهلي

حقيقة أزمة حسين الشحات ومروان عطية داخل الأهلي

ترشيحاتنا

أزمة سيري

تسوية ضخمة مع مالكي آيفون.. أزمة سيري تتصاعد فما القصة

كيا XCeed موديل 2026

كيا XCeed موديل 2026 تظهر لأول مرة

دودج تشارجر موديل 2026 الجديدة

بقوة 700 حصان .. دودج تشارجر 2026 الجديدة

بالصور

بعد طلاقها من علي غزلان..فرح شعبان تثير الجدل بظهورها بالدبلة

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

بقوة تتجاوز 1000 حصان.. بنتلي تقترب من إطلاق أول SUV كهربائية بالكامل

بنتلي بنتايجا
بنتلي بنتايجا
بنتلي بنتايجا

قبل العيد.. طريقة عمل الترمس بكل احتراف

طريقة عمل الترمس بكل احتراف
طريقة عمل الترمس بكل احتراف
طريقة عمل الترمس بكل احتراف

بصمة إماراتية جديدة.. “الذيب” تدخل عالم الطرق الوعرة برؤية محلية مختلفة

سيارة الذيب
سيارة الذيب
سيارة الذيب

فيديو

جليس لكلب بـ75 ألف دولار

جليس لكلب بـ75 ألف دولار .. أغرب وظيفة براتب خرافي

الزمالك

القائمة المحظورة.. الزمالك يتصدر قائمة إيقاف القيد بـ16 قضية

فيروس هانتا

بعد إعلان إصابة شخصين| فيروس هانتا يثير الذعر عالميا.. فما هو؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قراءة في ماهية السلبية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

المزيد