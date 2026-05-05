الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
6 شروط للتقديم في وظيفة "معلم ياباني" في المدارس المصرية اليابانية

ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، شروط التقديم في وظيفة معلم ياباني في المدارس المصرية اليابانية تتمثل فيما يلي :

  •  أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة بكالوريوس جامعي أو أعلى
  • أن يتمتع بمستوى متقدم في اللغة اليابانية بما لا يقل عن (N3) في اختبار إجادة اللغة اليابانية أو ما يعادله، أو مستوى (B2) وفقًا للإطار الأوروبي المرجعي العام للغات (CEFR)
  • إجادة اللغة العربية بما يتيح التواصل الفعال داخل البيئة المدرسية وأثناء الحصص
  •  إجادة مهارات استخدام الحاسب الآلي الأساسية
  • القدرة على تقديم دروس تتماشى مع فلسفة التعليم والمناهج الدراسية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أو الاستعداد لاكتساب تلك القدرة، 
  •  التمتع بصحة بدنية ونفسية جيدة. 

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فتح باب التقديم لشغل وظائف معلمي اللغة اليابانية في المدارس المصرية اليابانية كلغة ثانية بالمرحلة الإعدادية، بدءًا من العام الدراسي المقبل ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧، وذلك بحوالي 10 مدارس كمرحلة أولى ضمن خطة الوزارة للتوسع في تدريس اللغة اليابانية

يأتي ذلك بالتعاون مع مؤسسة اليابان الثقافية، الشريك الرئيسي في تنفيذ هذا التوجه التعليمي.

 إعداد وتطوير المناهج الدراسية الخاصة باللغة اليابانية وفق أحدث المعايير الدولية

وفي هذا الإطار، تضطلع مؤسسة اليابان الثقافية بدور محوري في دعم جودة العملية التعليمية، حيث تتولى إعداد وتطوير المناهج الدراسية الخاصة باللغة اليابانية وفق أحدث المعايير الدولية، إلى جانب الإشراف الأكاديمي على منظومة التقييم، بما يضمن تقديم تجربة تعليمية متكاملة تعكس أفضل الممارسات اليابانية في تعليم اللغة، وتسهم في تحقيق مستهدفات هذا التوجه الاستراتيجي.

ويأتي هذا التوجه في إطار حرص الوزارة على تطوير منظومة التعليم بالمدارس المصرية اليابانية، وتعزيز أبعادها الثقافية والتربوية، في ضوء فلسفة التعليم الياباني التي ترتكز على بناء الشخصية وتنمية القيم والسلوكيات الإيجابية.

كما يأتي فتح باب التقديم في ضوء النجاحات المتواصلة التي تحققها المدارس المصرية اليابانية، والإقبال المتزايد من أولياء الأمور على إلحاق أبنائهم بها، فضلًا عن التوسع المستمر في هذا النموذج التعليمي على مستوى الجمهورية، والذي أثبت فاعليته في تطوير العملية التعليمية وبناء شخصية الطالب.

استقطاب نخبة متميزة من المعلمين المؤهلين القادرين على تدريس اللغة اليابانية

وتؤكد الوزارة أن التقديم يستهدف استقطاب نخبة متميزة من المعلمين المؤهلين القادرين على تدريس اللغة اليابانية وفق أحدث الأساليب التربوية، وبما يتماشى مع فلسفة التعليم بالمدارس المصرية اليابانية، والتي تمثل نموذجًا تعليميًا متطورًا يمزج بين المناهج المصرية وأفضل الممارسات التربوية اليابانية من خلال أنشطة “التوكاتسو”، بما يسهم في بناء شخصية الطالب المتكاملة وتنمية مهارات التفكير والعمل الجماعي والانضباط.

رابط التقديم

ويتم التقديم عبر الرابط الإلكتروني التالي:
https://forms.cloud.microsoft/r/mBQyrtqua6 

