طالب يعتدي على معلم بسلاح أبيض.. والتعليم تتحرك بـ6 قرارات عاجلة..ماذا حدث؟

حالة من الجدل أثيرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خلال الساعات الأخيرة بعد تداول أنباء عن اعتداء طالب إعدادي معلم بسلاح أبيض بمدرسة في الدقهلية مما تسبب في إصابة المعلم في وجهه .

تفاصيل الواقعة

علم موقع صدى البلد أن الواقعة حدثت بالفعل ، حيث حدث اعتداء جسيم من طالب بالصف الثاني الإعدادي على معلم اللغة الإنجليزية بإحدى مدارس التعليم الأساسي التابعة لإدارة أجا التعليمية بالدقهلية ، وذلك باستخدام أداة حادة محدثاً إصابات للمعلم بالوجه والعنق ، ثم فر الطالب من المدرسة

أول تحرك من التعليم

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم ، أن مديرية التربية والتعليم بالدقهلية أكدت ما يلي :

بالرجوع إلى أحكام القرار الوزاري ١٥٠ لسنة ٢٠٢٤ تم تكليف لجنة بالتوجه إلى المدرسة لفحص والتحقيق في ملابسات الواقعة

تم إعلام ولي أمر الطالب بانعقاد لجنة الحماية المدرسية لتوقيع أقصى عقوبة على الطالب حيث أن المخالفة التي ارتكبها الطالب هي مخالفة من الدرجة الرابعة وتمثل خطورة بالغة على الأمن المدرسي

قرارات عاجلة

وقال المصدر : أنه عقب انتهاء اللجنة من التحقيق وبناء علي شهادة شهود الواقعة تم اتخاذ القرارات التالية :

إيقاف الطالب فوراً لحين انتهاء التحقيقات

اتخاذ الإجراءات القانونية الجنائية اللازمة

توقيع أقصى عقوبة تأديبية ( فصل - نقل ) وفق ما تسفر عنه التحقيقات

عدم عودة الطالب لنفس المدرسة مرة أخرى

تشديد إجراءات الأمن داخل المدرسة

دعم المعلم المصاب نفسياً ومعنوياً

الشرطة تحقق مع الطالب

وأكد المصدر أنه تم ضبط الطالب وهو حالياً قيد التحقيقات تحت تصرف الشرطة

من جانبه أكد السيد المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالدقهلية أنه لا تهاون في حق المعلم ، مشددا على أنه سيتم تطبيق لائحة الانضباط المدرسي بكل حزم علي أي طالب يخالف القواعد والضوابط العامة التي من شأنها تحقيق بيئة مدرسية آمنة