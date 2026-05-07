قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة باريس سان جيرمان وأرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا
كيف تتفوق الصين في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي؟
ارتفاع طفيف بالحرارة غدًا.. والأرصاد تحذر من اضطراب البحر الأحمر وخليج السويس
سلاح إيران النفطي الجديد.. كيف تهدد طهران الاقتصاد العالمي؟
الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة غدا.. استمرار ارتفاع الحرارة وشبورة كثيفة صباحا
طالب يعتدي على معلم بسلاح أبيض.. والتعليم تتحرك بـ6 قرارات عاجلة..ماذا حدث؟
أبويا التاني.. وفاة والد زوجة عمرو السولية نجم الأهلي السابق وسيراميكا كليوباترا
منهم وائل جسار وإلهام شاهين.. توافد نجوم الفن على عزاء هاني شاكر بمسجد أبو شقة في 6 أكتوبر
عالم بلا قواعد.. كيف تغير السياسة الأمريكية الجديدة حسابات الكرملين؟
أسعار البنزين تؤلم الأمريكان.. صدمة اقتصادية وغضب شعبي يتصاعد ضد ترامب
كان دايمًا بيقول نفسي أموت شهيد.. تفاصيل مؤثرة في واقعة إنقاذ فتاة قطار المنوفية
رمزا للقيم المصرية الأصيلة.. مصطفى بكري يرثي الفنان هاني شاكر بكلمات مؤثرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طالب يعتدي على معلم بسلاح أبيض.. والتعليم تتحرك بـ6 قرارات عاجلة..ماذا حدث؟

المعلم المعتدى عليه
المعلم المعتدى عليه
ياسمين بدوي

حالة من الجدل أثيرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خلال الساعات الأخيرة بعد تداول أنباء عن اعتداء طالب إعدادي معلم بسلاح أبيض بمدرسة في الدقهلية مما تسبب في إصابة المعلم في وجهه .

May be an image of one or more people

تفاصيل الواقعة

علم موقع صدى البلد أن الواقعة حدثت بالفعل ، حيث حدث اعتداء جسيم من طالب بالصف الثاني الإعدادي على معلم اللغة الإنجليزية بإحدى مدارس التعليم الأساسي التابعة لإدارة أجا التعليمية بالدقهلية ، وذلك باستخدام أداة حادة محدثاً إصابات للمعلم بالوجه والعنق ، ثم فر الطالب من المدرسة

أول تحرك من التعليم

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم ، أن مديرية التربية والتعليم بالدقهلية  أكدت ما يلي :

  • بالرجوع إلى أحكام القرار الوزاري ١٥٠ لسنة ٢٠٢٤ تم تكليف لجنة بالتوجه إلى المدرسة لفحص والتحقيق في ملابسات الواقعة
  • تم إعلام ولي أمر الطالب بانعقاد لجنة الحماية المدرسية لتوقيع أقصى عقوبة على الطالب حيث أن المخالفة التي ارتكبها الطالب هي مخالفة من الدرجة الرابعة وتمثل خطورة بالغة على الأمن المدرسي

قرارات عاجلة 

وقال المصدر : أنه عقب انتهاء اللجنة من التحقيق وبناء علي شهادة شهود الواقعة تم اتخاذ القرارات التالية :

  • إيقاف الطالب فوراً لحين انتهاء التحقيقات
  • اتخاذ الإجراءات القانونية الجنائية اللازمة
  • توقيع أقصى عقوبة تأديبية ( فصل - نقل ) وفق ما تسفر عنه التحقيقات
  • عدم عودة الطالب لنفس المدرسة مرة أخرى
  • تشديد إجراءات الأمن داخل المدرسة
  • دعم المعلم المصاب نفسياً ومعنوياً

الشرطة تحقق مع الطالب 

وأكد المصدر أنه تم ضبط الطالب وهو حالياً قيد التحقيقات تحت تصرف الشرطة

من جانبه أكد السيد المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالدقهلية أنه لا تهاون في حق المعلم ، مشددا على أنه سيتم تطبيق لائحة الانضباط المدرسي بكل حزم علي أي طالب يخالف القواعد والضوابط العامة التي من شأنها تحقيق بيئة مدرسية آمنة

المعلم طالب إعدادي معلم الدقهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه في يوم| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

1000 جنيه في يوم| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

هانتا

رعب سفينة الموت.. بيان عاجل من الصحة الإسرائيلية بشأن ظهور فيروس هانتا

الدعم النقدي

موعد تطبيق الدعم النقدي 2026.. رسميا أسباب وآليات التحول من الدعم العيني

الدعم

الحكومة تقترب من الدعم النقدي.. موعد بدء تطبيق المنظومة الجديدة

البيض

انخفاض 50 جنيهًا للكرتونة.. تراجع أسعار البيض رغم ارتفاع الدواجن

الإنترنت الأرضي

تخفيض أقل باقة إلى 150 جنيهًا.. أسعار الإنترنت الأرضي الجديدة في مصر

المصرية

أسعار جديدة لباقات الإنترنت من المصرية للاتصالات.. تفاصيل

مقتل طفل في المنوفية

ضربه بالمقشة.. ضبط قاتل نجل زوجته في المنوفية

ترشيحاتنا

وقود الطائرات

"النقل الإمريكية": ارتفاع تكاليف وقود الطائرات يضغط على شركات الطيران المحلية

بورصة عمان

11.2 مليون دينار أردني تداولات بورصة عمان

لبنان وإسرائيل

واشنطن تعلن موعد جولة المفاوضات المقبلة بين لبنان وإسرائيل

بالصور

الأطعمة المدخنة ترفع خطر الإصابة بمرض مميت.. خبراء يحذرون

كيف تتكون المواد المسرطنة في الأطعمة المدخنة؟
كيف تتكون المواد المسرطنة في الأطعمة المدخنة؟
كيف تتكون المواد المسرطنة في الأطعمة المدخنة؟

مضيفة طيران ضحية لـ"هانتا".. خالطت أحد المصابين.. ما هي أعراض المرض وخطورته

نقل مضيفة طيران للمستشفى للاشتباه بإصابتها بفيروس “هانتا”
نقل مضيفة طيران للمستشفى للاشتباه بإصابتها بفيروس “هانتا”
نقل مضيفة طيران للمستشفى للاشتباه بإصابتها بفيروس “هانتا”

عادة ترتكبها النساء أثناء النوم ترفع خطر الجلطات وأمراض القلب.. دراسة تحذر

الشخير عند النساء علامة مرضية خطيرة
الشخير عند النساء علامة مرضية خطيرة
الشخير عند النساء علامة مرضية خطيرة

الحزن يخيم على نجل هاني شاكر ووالدته خلال عزاء والده |صور

نجل هانى شاكر
نجل هانى شاكر
نجل هانى شاكر

فيديو

إلهام شاهين ووائل جسار

منهم وائل جسار وإلهام شاهين.. توافد نجوم الفن على عزاء هاني شاكر بمسجد أبو شقة في 6 أكتوبر

عزاء هانى شاكر

ترتيبات مكثفة داخل مسجد أبو شقة تمهيدًا لعزاء الفنان هاني شاكر

جليس لكلب بـ75 ألف دولار

جليس لكلب بـ75 ألف دولار .. أغرب وظيفة براتب خرافي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد