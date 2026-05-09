رفع الميزة التأمينية إلى 60 ألفا للمعلمين المحالين للمعاش

أعلن صندوق زمالة المعلمين، خلال اجتماع جمعيته العمومية المنعقد اليوم السبت 9 مايو 2026، عن زيادة الميزة التأمينية للمعلمين الذين بلغوا سن المعاش إلى 60 ألف جنيه، بزيادة قدرها 10 آلاف جنيه، على أن تصرف الزيادة لمن خرجوا للمعاش اعتباراً من 1 يناير 2026 بدءاً من الغد.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الصندوق ونقيب المعلمين خلف الزناتي، أن هذه الزيادة تأتي ضمن سياسة ثابتة يتبعها الصندوق منذ عام 2014، تقوم على إجراء دراسة اكتوارية دقيقة وتحت إشراف الجهات المعنية بالدولة، لضمان الاستدامة المالية وتعزيز الخدمات المقدمة للمعلمين.

وأكد الزناتي خلال كلمته أمام الجمعية العمومية بمقر الصندوق بالجزيرة في القاهرة، أن إدارة الصندوق عملت خلال السنوات الماضية على الحفاظ على أموال المعلمين وتنميتها، وتحويلها إلى استثمارات قوية تحقق عوائد مستقرة ومتنامية، بما يضمن الوفاء بالالتزامات والتوسع في المزايا والخدمات.

وأشار إلى أن الميزة التأمينية شهدت تطوراً كبيراً منذ عام 2014، حيث كانت تبلغ 13 ألف جنيه فقط، لتصل اليوم إلى 60 ألف جنيه، موضحاً أن هذا التطور يعكس ما وصفه بـ"رحلة تطوير حقيقية" في إدارة الصندوق.

ولفت إلى أن التطوير لم يقتصر على الميزة التأمينية فقط، بل شمل أيضاً التوسع في القروض الحسنة بدون فوائد، وقروض الزواج، وقروض التعليم، ودعم الحج والعمرة، إضافة إلى الإعانات الاجتماعية والمرضية، وإعانات الوفاة والكوارث.

كما أوضح أن الصندوق شهد تحديثاً في النظم المالية والإدارية وتيسيراً في إجراءات الصرف، بما يضمن السرعة والعدالة والكرامة لجميع الأعضاء، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمعلمين وأسرهم.