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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تصل لـ 306 آلاف جنيه.. مبالغ التأمين للترشح في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

حدد قانوني مجلسي النواب والشيوخ ، مبالغ التأمين التي يقوم المترشح بدفعها من أجل الترشح في انتخابات مجلس البرلمان ، التي ستجرى خلال هذا العام.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تعديلات قانوني مجلسي النواب والشيوخ ، وتقسيم الدوائر، والتي تضمنت القيمة التأمينية التي يدفعها المرشح، إلى فردي أو قائمة سواء كان مرشحا لانتخابات مجلس النواب أو انتخابات مجلس الشيوخ.

مبالغ التأمين للترشح في انتخابات النواب

وحدد المادة العاشرة  شروط الترشح ومن بينها مبالغ التأمين.

ونصت المادة العاشرة على أنه يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح. 

ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية: 

بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. 

صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. 

بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب. 

إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر. 

الشهادة الدراسية الحاصل عليها. 

شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. 

إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. 

المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح. 

وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة. 

وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبا بالمستندات التي تحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشحبالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (٤٠) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۰۲) من المقاعد.

شروط الترشح للشيوخ

يكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية: 
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. 

صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. 

بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميا إلى حزب، واسم هذا الحزب. 

إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر. 

شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل. 

شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا. 

إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. 

المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات الإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.

مبالغ التأمين للترشح للشيوخ

ونص الاقنون على أنه تسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولي والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات الإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومبلغ مائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدا.

انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس الشيوخ مجلس النواب مجلس الشيوخ البرلمان

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