بعد تصديق الرئيس السيسي.. توزيع مقاعد الجيزة بمجلسي النواب والشيوخ

بعد تصديق الرئيس السيسي على قوانين الانتخابات، منح تقسيم الدوائر محافظة الجيزة عددًا من المقاعد المخصصة للمحافظة في مجلسي النواب والشيوخ، وذلك في ضوء قاعدة الناخبين المحدثة تلقائيًا والزيادة السكانية.

وحدث تعديل في محافظة الجيزة على تقسيم بعض الدوائر، شمل فصل دائرة الهرم عن أكتوبر وضم أوسيم ومنشأة القناطر في دائرة واحدة.

وفي التقرير التالي، نستعرض الدوائر والمقاعد المخصصة لمحافظة الجيزة ببرلمان 2026.

المقاعد الفردية بالجيزة

خصص القانون 25 مقعدًا لمحافظة الجيزة موزعين على 13 دائرة، شملت الآتي:

الدائرة الأولى: أقسام الجيزة - الدقي – العجوزة "2 مقعد"

الدائرة الثانية: مركز أبو النمرس – قسم الحوامدية مقعدين

الدائرة الثالثة: البدرشين والعياط "3 مقاعد

الدائرة الرابعة: مركز الصف "مقعد"

الدائرة الخامسة: أطفيح "مقعد".

الدائرة السادسة: بولاق الكرور "3 مقاعد"

الدائرة السابعة: قسم العمرانية والطالبية "مقعدين"

الدائرة الثامنة: إمبابة والمنيرة الغربية "مقعدين"

الدائرة التاسعة: قيم الأهرام "مقعدين"

الدائرة العاشرة: حدائق أكتوبر وأول وثان وثالث أكتوبر – أول وثان الشيخ زايد والواحات البحرية "مقعدين".

الدائرة الحادية عشر: كرداسة "مقعد"

الدائرة الثانية عشر "أوسيم – منشأة القناطر – الوراق "4 مقاعد".

23 مقعد بالقائمة

وتحصل محافظة الجيزة على 23 مقعد بنظام القائمة المغلقة المطلقة وذلك ضمن الدائرة الثانية "دائرة شمال ووسط وجوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة.

وبذلك تكون محافظة الجيزة ممثلة بـ 48 مقعدًا بمجلس النواب بنظامي القائمة 25 مقعدًا والفردي 23 مقعدا بنسبة انحراف 9%.

17 مقعد بمجلس الشيوخ

فيما يخص مجلس الشيوخ، فتحصل محافظة الجيزة على ثمانية مقاعد بنظام الانتخاب الفردي، مقابل بنظام القائمة.

ليكون إجمالي ما تحصيل عليه محافظة الجيزة بمجلس الشيوخ 17 مقعدًا، بنسبة انحراف 8 %.