بعد تصديق الرئيس.. توزيع مقاعد مجلسي النواب والشيوخ على محافظة القاهرة

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر ومجلس الشيوخ، تمهيدا لإجراء الانتخابات البرلمانية.

وفي هذا الصدد، نستعرض توزيع مقاعد مجلس النواب والشيوخ على المحافظات.

ومنح تقسيم الدوائر الجديد محافظة القاهرة أكبر عدد مقاعد في مجلسي النواب والشيوخ "فردي وقائمة"، وذلك استنادًا للنعدلات السكانية وكذلك قاعدة الناخبين المسجلة لدى الهيئة الوطنية للانتخابات.

وفي التقرير التالي، نستعرض حصة محافظة القاهرة من مقاعد مجلسي النواب والشيوخ، فردي وقائمة، وذلك وفقًا للانتخابات البرلمانية التي ستجرى هذا العام.

مقاعد الفردي في القاهرة

وتحصل محافظة القاهرة على 31 مقعد للفردي من خلال 19 دائرة، تشمل الآتي:

الدائرة الأولى: قسم الساحل "مقعد

الدائرة الثانية: أقسام روض الفرج ـ شبرا ـ بولاق. "مقعد"

الدائرة الثالثة: قسما الزاوية الحمراء – الشرابية "مقعدين"

الدائرة الرابعة: قسم الزيتون ـ الأميرية "مقعد"

الدائرة الخامسة: قسم حدائق القبة "مقعد"

الدائرة السادسة: قسم أول وثان وثال مديننة نصر – مصر الجديدة – النزهة "ثلاث مقاعج".

الدائرة السابعة: أقسام: القطامية- التجمع الخامس – التجمع الأول – الشروق – بدر" “نمقعدين”.

الدائرة الثامنة: قسم أول وثان السلام. مقعدين

الدائرة التاسعة: عين شمس

الدائرة العاشرة: قسم المطرية "مقعدين".

الدائرة الحادية عشر: قسم المرج مقعدين

الدائرة الثانية عشر: أقسام منشأة ناصر والجمالية وباب الشعرية والموسكي. "مقعد".

الدائرة الثالثة عشر: الوايلي – الظاهر – الأزبكية – قصر النيل" مقعد".

الدائرة الرابعة عشر: أقسام السيدة زينب والدرب الأحمر وعابدين "مقعد".

الدائمة الخامسة عشر "قسما الخليفة والمقطم "مقعد".

الدائرة السادسة عشر: قسم مدمصر القديمة "مقعد".

الدائرة السابعة عشر: قسما البساتين ودار السلام " ثلاث مقاعد

الدائرة الثامنة عشر: قسم المعادي "مقعد".

الدائرة التاسعة عشر : أقسام المعصرة وحلون و15 مايو والتبين "3 مقاعد".

31 مقعد بقائمة القاهرة

كما تحصل محافظة القاهرة على 31 مقعد أيضا من انتخهابات مجلس النواب بنظام القاهئمة المغلقة الكطلقة ضمن اداشرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلنتا ومقرها مديرية أمن القاهرة.

وبذلك يكون عدد مقاعد محافظة القاهرة بمجلس النواب 62 مقعدًا مقسمين بين 31 مقعد بنظام القائمة المغلقة المطلقة و 31 مقعد بنظام الفردي.

محافظة القاهرة في مجلس الشيوخ

فيما يخص مجلس الشيوخ، فتحصل محافظة القاهرة على 10 مقاعد للفرد، مقابل 11 مقاعد بانتخابات القائمة ضمن القائمة المغلقىة المطلقة بالدائرة الأولى "دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهرة".

وبذلك يكون عدد مقاعد محافظة القاهرة في مجلس الشيوخ 21 مقعدًا.