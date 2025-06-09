قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد أبو مسلم: لا أخشى إنتر ميامي.. والأهلي قادر على العبور من مجموعة الموت
مصر للطيران تسير اليوم 9 رحلات لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة
الشرطة الأمريكية تمنع اقتحام مبنى فيدرالي في مانهاتن .. واعتقال 45 شخصًا
استشاري علاقات أسرية: العناد المتبادل في العلاقات لا يُثبت القوة.. بل يؤدي لانهيار الحب
حمادة السيد: استعدادات نهائي الكأس بدأت منذ اليوم الأول لتولي الرمادي المسئولية
تخطت 200 مليون مشاهدة.. تامر عاشور يشيد بـ«الليثي» بعد غنائه «هيجيلي موجوع»
يوسف فوزي بأول ظهور بعد سنوات من الغياب: «أنا تعبان.. وادعولي لما أموت»|خاص
انتبهوا.. الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا بشأن طقس اليوم وظاهرتين جويتين
بشكل عشوائي.. حاكم كاليفورنيا: إدارة ترامب تمارس عمليات ترحيل جماعي
النقل تلاحق قانونيًا متورطًا في تخريب قطار روسي جديد
عضو مجلس الزمالك: جماهير النادي كلمة السر في التتويج بكأس مصر
رئيس جامعة القاهرة يشدد على ضرورة احترام قواعد حماية حقوق الملكية الفكرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد تصديق الرئيس.. توزيع مقاعد مجلسي النواب والشيوخ على محافظة القاهرة

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر ومجلس الشيوخ، تمهيدا لإجراء الانتخابات البرلمانية.

وفي هذا الصدد، نستعرض توزيع مقاعد مجلس النواب والشيوخ على المحافظات.

ومنح تقسيم الدوائر الجديد محافظة القاهرة أكبر عدد مقاعد في مجلسي النواب والشيوخ "فردي وقائمة"، وذلك استنادًا للنعدلات السكانية وكذلك قاعدة الناخبين المسجلة لدى الهيئة الوطنية للانتخابات.

وفي التقرير التالي، نستعرض حصة محافظة القاهرة من مقاعد مجلسي النواب والشيوخ، فردي وقائمة، وذلك وفقًا للانتخابات البرلمانية التي ستجرى هذا العام.

مقاعد الفردي في القاهرة

وتحصل محافظة القاهرة على 31 مقعد للفردي من خلال 19 دائرة، تشمل الآتي:
الدائرة الأولى: قسم الساحل "مقعد
الدائرة الثانية: أقسام روض الفرج ـ شبرا ـ بولاق. "مقعد"
الدائرة الثالثة: قسما الزاوية الحمراء – الشرابية "مقعدين"
الدائرة الرابعة: قسم الزيتون ـ الأميرية "مقعد"
الدائرة الخامسة: قسم حدائق القبة "مقعد"
الدائرة السادسة: قسم أول وثان وثال مديننة نصر – مصر الجديدة – النزهة "ثلاث مقاعج".

الدائرة السابعة: أقسام: القطامية- التجمع الخامس – التجمع الأول – الشروق – بدر" “نمقعدين”.
الدائرة الثامنة: قسم أول وثان السلام. مقعدين
الدائرة التاسعة: عين شمس
الدائرة العاشرة: قسم المطرية "مقعدين".
الدائرة الحادية عشر: قسم المرج مقعدين
الدائرة الثانية عشر: أقسام منشأة ناصر  والجمالية وباب الشعرية والموسكي. "مقعد".

الدائرة الثالثة عشر: الوايلي – الظاهر – الأزبكية – قصر النيل" مقعد".

الدائرة الرابعة عشر: أقسام السيدة زينب والدرب الأحمر وعابدين "مقعد".
الدائمة الخامسة عشر "قسما الخليفة والمقطم "مقعد".
الدائرة السادسة عشر: قسم مدمصر القديمة "مقعد".
الدائرة السابعة عشر: قسما البساتين ودار السلام " ثلاث مقاعد
الدائرة الثامنة عشر: قسم المعادي "مقعد".
الدائرة التاسعة عشر : أقسام المعصرة وحلون و15 مايو والتبين "3 مقاعد".

31 مقعد بقائمة القاهرة

كما تحصل محافظة القاهرة على 31 مقعد أيضا من انتخهابات مجلس النواب بنظام القاهئمة المغلقة الكطلقة ضمن اداشرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلنتا ومقرها مديرية أمن القاهرة.

وبذلك يكون عدد مقاعد محافظة القاهرة بمجلس النواب 62 مقعدًا مقسمين بين 31 مقعد بنظام القائمة المغلقة المطلقة و 31 مقعد بنظام الفردي.

محافظة القاهرة في مجلس الشيوخ

فيما يخص مجلس الشيوخ، فتحصل محافظة القاهرة على 10 مقاعد للفرد، مقابل 11 مقاعد بانتخابات القائمة ضمن القائمة المغلقىة  المطلقة بالدائرة الأولى "دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهرة".

وبذلك يكون عدد مقاعد محافظة القاهرة في مجلس الشيوخ 21 مقعدًا.

الانتخابات الانتخابات البرلمانية مجلس النواب البرلمان انتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا وبعد طول انتظار.. صرف زيادة المعاشات 2025 في يوليو

رسميًا وبعد طول انتظار.. صرف المعاشات بالزيادة الجديدة بدءًا من 1 يوليو

الدكتور محمد عبد الحليم

وفاة أستاذ بجامعة الأزهر في خلافات عائلية بأسلحة نارية بأسيوط

تامر حسني وأسرته

أثار قلق جمهوره.. تامر حسني يكشف تفاصيل أزمة صحية يمر بها نجله

الدكتور محمد عبد الحليم

مات غدرا.. مرصد الأزهر ينعى الدكتور محمد عبد الحليم الباحث بوحدة الدراسات

موعد زيادة المرتبات والمعاشات لعام 2025

شوف هتقبض كام .. موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2025

صورة تعبيرية

ارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار اليوم في البنوك

الكرة الذهبية

تغيير ترتيب مرشحي الكرة الذهبية بعد إنجاز البرتغال.. ما موقف محمد صلاح؟

الدعاء

ما حكم ذكر اسم الشخص في الدعاء بالصلاة؟ دار الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

ارشيفيه

ننشر أسماء المصابين في حادث تصادم دراجه بخارية وسيارة بالدقهلية

ارشيفيه

إصابة 4 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم سيارة بدراجة بخارية بالدقهلية

أنبوبة غاز من الحادث

أمن الجيزة ينقذ منطقة الوراق من كارثة بعد محاولة شخص إشعال أنبوبة غاز بسبب خلاف مع جارته

بالصور

بوصفة نادية السيد .. طريقة عمل البريوش الهش في المنزل

طريقة عمل البريوش
طريقة عمل البريوش
طريقة عمل البريوش

استشاري علاقات أسرية: العناد المتبادل في العلاقات لا يُثبت القوة.. بل يؤدي لانهيار الحب

العناد في العلاقات العاطفية يحول الحب إلى تحدٍ
العناد في العلاقات العاطفية يحول الحب إلى تحدٍ
العناد في العلاقات العاطفية يحول الحب إلى تحدٍ

من غير تأنيب ضمير.. خطوات تساعدك على الالتزام بنظامك الغذائي مرة أخرى

خطوات سهلة لخسارة الوزن بعد عيد الأضحى
خطوات سهلة لخسارة الوزن بعد عيد الأضحى
خطوات سهلة لخسارة الوزن بعد عيد الأضحى

كوب واحد يوميًا من عصير الرمان .. هل يحمي قلبك من الأمراض؟

فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا
فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا
فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا

فيديو

تامر عاشور ومحمود الليثي

تخطت 200 مليون مشاهدة.. تامر عاشور يشيد بـ«الليثي» بعد غنائه «هيجيلي موجوع»

أسر ياسين

لقطة عفوية | شاهد مفاجأة أسر ياسين لأمينة خليل في يوم زواجها

عريس بمتلازمه دوان

عريس بمتلازمة داون وعروس تبكي.. فيديو زفاف يقسم رواد السوشيال بين مؤيد ومعارض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العرب وتحدي البقاء

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: سفينة النجاة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سينما نجيب محفوظ.. حين صافح الأدب الشاشة الفضية

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: معالي الناخب

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: الجوع والدم

المزيد