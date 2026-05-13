موعد صرف معاشات تكافل وكرامة مايو 2026.. خطوات الاستعلام برقم البطاقة

يواصل ملايين المواطنين البحث عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة 2026، بالتزامن مع إعلان وزارة التضامن الاجتماعي تفاصيل صرف الدعم النقدي للمستفيدين خلال الشهر الجاري، في إطار جهود الدولة لدعم الأسر الأكثر احتياجا وتخفيف الأعباء المعيشية.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة مايو 2026

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن صرف معاش تكافل وكرامة يتم بداية من يوم 15 من كل شهر، لجميع المستفيدين وحاملي بطاقات «ميزة»، مع تطبيق نظام الصرف التدريجي لتقليل التكدس أمام منافذ الصرف المختلفة وتسهيل حصول المواطنين على مستحقاتهم دون معاناة.

ويستفيد من برنامج تكافل وكرامة أكثر من 22 مليون مواطن، بإجمالي نحو 5.2 مليون أسرة على مستوى الجمهورية، ضمن برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية وتحسين مستوى المعيشة.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2026

1-الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي وذلك من خلال الضغط هنــــــــــــا.

2-اختيار برنامج «تكافل وكرامة»

3-إدخال الاسم رباعيًا بشكل صحيح

4-تحديد الشهر المراد الاستعلام عنه

5-كتابة رقم الهاتف المسجل

6-الضغط على زر «استعلام».

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة 2026

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي عدة وسائل لصرف المستحقات، لتسهيل الخدمة على المواطنين في جميع المحافظات، وتشمل:

-مكاتب البريد المصري.

-ماكينات الصراف الآلي ATM.

-المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات.

-كارت «ميزة» البنكي بعد تفعيل الخدمة.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

- ألا يقل عمر المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة عن 65 عاما.

- ألا يكون رب الأسرة أو زوجته من الموظفين.

- يكون المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة من الأشخاص ذوي الإعاقة.

- يجب أن يكون المتقدم من أصحاب الأمراض المزمنة.

- أن يكون لدى الأسرة التي تطلب الدعم، أطفال من عمر 6 سنوات مقيدون بالمدارس، بنسبة حضور 80% على الأقل.

- أن يكون المتقدم على معاش تكافل وكرامة لا يمتلك أرض زراعية، ولا يمتلك سيارات أو عقارات.

- ألا يكون المتقدم يعمل بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه.

الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة

- الأسر التي تعاني من الفقر.

- ذوو الإعاقة.

- كبار السن فوق 65 عامًا دون دخل ثابت.

- الأيتام.

- النساء التي تعول «أرامل، مطلقات».

- أطفال المدارس من الأسر المستحقة.