قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجلس النواب العراقي يصوت غدًا على المنهاج الوزاري للحكومة الجديدة
جيش الاحتلال: استهدفنا أكثر من 40 موقعا لحزب الله في عدة مناطق جنوبي لبنان
رابط تقديم رياض الاطفال وأولى ابتدائي 2027 بالمدارس الرسمية|التعليم: ترقبوه أول يونيو
البنك المركزي ينفي وقف إصدار العملات البلاستيكية من فئتي 10 و20 جنيهًا
موعد مباراة مصر وإثيوبيا في بطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين
الخارجية الصينية: بكين مستعدة للعمل من أجل دعم توسيع نطاق التعاون وإدارة الخلافات
وكالة الأنباء اللبنانية: مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة جنوب بيروت للمرة الثانية
جيش الاحتلال يصدر أمرا جديداً بالإخلاء الفوري لقرى جنوب لبنان
"أحرجتك! أنت متعرفش تكلفة الفدان كام أصلا".. القصة الكاملة لواقعة وزير الزراعة ودكتور البحوث الزراعية
هيئة الاستثمار: التحول الرقمي أولوية استراتيجية خلال المرحلة الحالية
إصابة جنديين إسرائيليين في هجوم لحزب الله على الأراضي المحتلة
العظمى تتخطى 40 درجة.. الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة تضرب الطقس اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة مايو 2026.. خطوات الاستعلام برقم البطاقة

معاش تكافل وكرامة
معاش تكافل وكرامة
خالد يوسف

يواصل ملايين المواطنين البحث عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة 2026، بالتزامن مع إعلان وزارة التضامن الاجتماعي تفاصيل صرف الدعم النقدي للمستفيدين خلال الشهر الجاري، في إطار جهود الدولة لدعم الأسر الأكثر احتياجا وتخفيف الأعباء المعيشية.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة مايو 2026

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن صرف معاش تكافل وكرامة يتم بداية من يوم 15 من كل شهر، لجميع المستفيدين وحاملي بطاقات «ميزة»، مع تطبيق نظام الصرف التدريجي لتقليل التكدس أمام منافذ الصرف المختلفة وتسهيل حصول المواطنين على مستحقاتهم دون معاناة.

ويستفيد من برنامج تكافل وكرامة أكثر من 22 مليون مواطن، بإجمالي نحو 5.2 مليون أسرة على مستوى الجمهورية، ضمن برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية وتحسين مستوى المعيشة.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2026

1-الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي وذلك من خلال الضغط هنــــــــــــا.

2-اختيار برنامج «تكافل وكرامة»

3-إدخال الاسم رباعيًا بشكل صحيح

4-تحديد الشهر المراد الاستعلام عنه

5-كتابة رقم الهاتف المسجل

6-الضغط على زر «استعلام». 

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة 2026

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي عدة وسائل لصرف المستحقات، لتسهيل الخدمة على المواطنين في جميع المحافظات، وتشمل:

-مكاتب البريد المصري.

-ماكينات الصراف الآلي ATM.

-المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات.

-كارت «ميزة» البنكي بعد تفعيل الخدمة.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

- ألا يقل عمر المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة عن 65 عاما.

- ألا يكون رب الأسرة أو زوجته من الموظفين.

- يكون المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة من الأشخاص ذوي الإعاقة.

- يجب أن يكون المتقدم من أصحاب الأمراض المزمنة.

- أن يكون لدى الأسرة التي تطلب الدعم، أطفال من عمر 6 سنوات مقيدون بالمدارس، بنسبة حضور 80% على الأقل.

- أن يكون المتقدم على معاش تكافل وكرامة لا يمتلك أرض زراعية، ولا يمتلك سيارات أو عقارات.

- ألا يكون المتقدم يعمل بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه.

الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة
- الأسر التي تعاني من الفقر.

- ذوو الإعاقة.

- كبار السن فوق 65 عامًا دون دخل ثابت.

- الأيتام.

- النساء التي تعول «أرامل، مطلقات».

- أطفال المدارس من الأسر المستحقة.

معاشات معاشات تكافل وكرامة مايو 2026 رقم البطاقة معاش تكافل وكرامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيد ميلاد لميس الحديدي

من «واحدة في الشلة» إلى زوجة عمرو أديب.. ظهور دينا طلعت في عيد ميلاد لميس الحديدي يُثير الجدل|صور

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكرة؟ .. هبوط جديد في أسعار الدواجن بالأسواق

الذهب

إداله دهب بـ10 مليون ومخدش جنيه واحد | قصة صادمة لـ كمين جواهرجي الإسكندرية

كابتن ايلا تنعى ابو زهرة

متحدثة الجيش الإسرائيلي تنعى عبدالرحمن أبوزهرة.. والمتابعون: نسيتي دوره في السقوط ببئر سبع

يامال يرفع علم فلسطين

أول تعليق من رئيس وزراء إسبانيا على رفع «يامين يامال» علم فلسطين

مشغولات ذهبية

عاودت الارتفاع .. مُفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء بمصر

المتهم بقتل طليقته

هددها بإلقاء أولاده في النيل .. كواليس صادمة من الأسرة بشأن القاضي السابق قاتل زوجته

الدولار

بعد ارتفاعه .. أقل سعر لصرف الدولار مقابل الجنيه

ترشيحاتنا

الفريق كامل الوزير - وزير النقل

النقل تطلق المرحلة الثالثة من مبادرة سائق واع.. لطريق آمن

صورة ارشيفية

صرف معاشات يونيو قبل إجازة عيد الأضحي؟.. وموعد الزيادة الجديدة

خدمة الصحة للحجاج

الصحة: تقديم خدمات طبية لـ 19 ألفاً و55 حاجاً مصرياً عبر المنافذ الجوية والبحرية

بالصور

تحذير عاجل ..ماذا يحدث لمريض السكر عند تناول ملعقتي عسل يوميا؟

ماذ يحدث لمريض السكر عند تناول معلقتين عسل يوميا؟
ماذ يحدث لمريض السكر عند تناول معلقتين عسل يوميا؟
ماذ يحدث لمريض السكر عند تناول معلقتين عسل يوميا؟

فستان ناعم.. ليلى أحمد زاهر تستعرض حملها

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

أسرار البطاطس المقرمشة.. خطوات بسيطة تمنحك الطعم الذهبي في المنزل

أسرار البطاطس المقرمشة
أسرار البطاطس المقرمشة
أسرار البطاطس المقرمشة

أسرار المطاعم في تحضير الأرز المعمر الكريمي

أسرار المطاعم في تحضير الأرز المعمر الكريمي
أسرار المطاعم في تحضير الأرز المعمر الكريمي
أسرار المطاعم في تحضير الأرز المعمر الكريمي

فيديو

واقعة وزير الزراعة

"أحرجتك! أنت متعرفش تكلفة الفدان كام أصلا".. القصة الكاملة لواقعة وزير الزراعة ودكتور البحوث الزراعية

صورة اليراعات المضيئة

لن يشاهدها الأبناء.. علماء يحذرون: نحن آخر جيل يرى الخنافس المضيئة |فيديو

اليوتيوبر التركي روحي جينيت

حضر الفرح بعد الهروب من السفينة حاملة هانتا.. ظهور مُفاجئ لـ «روحي جينيت» يُثير الغضب|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: قمة أفريقيا وفرنسا في كينيا والتعاون المصري لمستقبل القارة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملكة أحمس ميريت آمون

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : الإسكندرية كلمة السر .. كيف صنعت مصر وفرنسا شراكة تتحدث بلغة المستقبل

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : النفط في صراع البترودولار والبتروبريكس .. من ينتصر!!

المزيد