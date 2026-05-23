إلهام أبو الفتح
اقتصاد

ثابت عند 5841 جنيها.. آخر تحديث لسعر الذهب عيار 18

محمد يحيي

سجل أوسط سعر عيار ذهب، ثباتًا مع مستهل تعاملات صباحية اليوم السبت 23-5-2026، في محلات الصاغة.

وسجل سعر أوسط أعيرة الذهب وهو من سعر عيار 18 في آخر تحديث له5841 جنيها للشراء و 5798 جنيها للبيع.

وسجل سعر المشغولات الذهبية ثباتا بمختلف الأعيرة وداخل محلات الصاغة المنتشرة على إمتداد الجمهورية.

وبلغ إجمالي ما فقده الذهب على مدار اليوم 25 جنيها مقارنة بما كان عليه  الخميس الماضي.

سجل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم 6815 جنيها.

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7788 جنيها للشراء و 7731 جنيها للبيع.

سجل سعر عيار 22 نحو 7139 جنيها للشراء و 7087 جنيها للبيع .

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6815 جنيها للشراء و 6765 جنيها للبيع.

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5841 جنيها للشراء و 5798 جنيها للبيع.

سجل سعر الجنيه الذهب 54.52 ألف جنيه للشراء و 54.12 ألف جنيه للبيع.

وصل سعر أوقية الذهب 4511 دولار للشراء و 4510 دولار للبيع.

تراجع الذهب بشكل طفيف اليوم ، متأثرًا بارتفاع الدولار الأمريكي، في وقت عززت فيه أسعار النفط المرتفعة التوقعات برفع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 4527.60 دولار للأوقية، ليفقد المعدن النفيس نحو 0.2% منذ بداية الأسبوع.

كما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم يونيو بنسبة 0.3% إلى 4529.10 دولار.

واستقر الدولار قرب أعلى مستوى له في ستة أسابيع، ما جعل الذهب المسعّر بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقال وزير الخارجية الأمريكي إن هناك ما وصفه ب "بعض المؤشرات الإيجابية" في المحادثات مع إيران، رغم استمرار الخلافات بشأن مخزون طهران من اليورانيوم والسيطرة على مضيق هرمز.

وارتفعت أسعار النفط مع تشكك المستثمرين في فرص حدوث انفراجة في محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وتؤدي أسعار النفط المرتفعة إلى زيادة مخاطر التضخم، ما يعزز احتمالات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

ورغم أن الذهب يُعتبر تقليديًا أداة للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة عادة ما يضغط على المعدن الأصفر لأنه لا يدر عائدًا.

وتقيم الأسواق حاليًا احتمال قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام، مع وجود فرصة بنسبة 60% لاتخاذ هذه الخطوة بحلول ديسمبر.

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي أن كيفن وورش سيؤدي اليمين الدستورية رئيسًا للبنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق اليوم في البيت الأبيض.

