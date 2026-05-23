ثابت عند 5841 جنيها.. آخر تحديث لسعر الذهب عيار 18

سجل أوسط سعر عيار ذهب، ثباتًا مع مستهل تعاملات صباحية اليوم السبت 23-5-2026، في محلات الصاغة.

آخر تحديث لعيار 18

سعر الذهب اليوم

وسجل سعر المشغولات الذهبية ثباتا بمختلف الأعيرة وداخل محلات الصاغة المنتشرة على إمتداد الجمهورية.

تحركات الذهب

وبلغ إجمالي ما فقده الذهب على مدار اليوم 25 جنيها مقارنة بما كان عليه الخميس الماضي.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم 6815 جنيها.

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7788 جنيها للشراء و 7731 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

سجل سعر عيار 22 نحو 7139 جنيها للشراء و 7087 جنيها للبيع .

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6815 جنيها للشراء و 6765 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5841 جنيها للشراء و 5798 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 54.52 ألف جنيه للشراء و 54.12 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4511 دولار للشراء و 4510 دولار للبيع.

الذهب عالميا

تراجع الذهب بشكل طفيف اليوم ، متأثرًا بارتفاع الدولار الأمريكي، في وقت عززت فيه أسعار النفط المرتفعة التوقعات برفع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 4527.60 دولار للأوقية، ليفقد المعدن النفيس نحو 0.2% منذ بداية الأسبوع.

كما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم يونيو بنسبة 0.3% إلى 4529.10 دولار.

واستقر الدولار قرب أعلى مستوى له في ستة أسابيع، ما جعل الذهب المسعّر بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقال وزير الخارجية الأمريكي إن هناك ما وصفه ب "بعض المؤشرات الإيجابية" في المحادثات مع إيران، رغم استمرار الخلافات بشأن مخزون طهران من اليورانيوم والسيطرة على مضيق هرمز.

وارتفعت أسعار النفط مع تشكك المستثمرين في فرص حدوث انفراجة في محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وتؤدي أسعار النفط المرتفعة إلى زيادة مخاطر التضخم، ما يعزز احتمالات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

ورغم أن الذهب يُعتبر تقليديًا أداة للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة عادة ما يضغط على المعدن الأصفر لأنه لا يدر عائدًا.

وتقيم الأسواق حاليًا احتمال قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام، مع وجود فرصة بنسبة 60% لاتخاذ هذه الخطوة بحلول ديسمبر.

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي أن كيفن وورش سيؤدي اليمين الدستورية رئيسًا للبنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق اليوم في البيت الأبيض.