مدبولي: التركيز الشديد على المدارس التكنولوجية جزء من رؤية الدولة لتطوير التعليم
اعتقد استخدامهم السحر ضده..محكمة النقض تؤيد إعدام متهم قتل 5 أشخاص حرقا
شبح الحرب يقترب.. تحركات غامضة قرب اليمن وتهديدات في هرمز.. المنطقة أمام لحظة حاسمة
بعد مزاعم الرسوب الجماعي بمدرسة حوش عيسى التجارية بالبحيرة.. مدير المدرسة: نسبة النجاح تتجاوز 95%
قاليباف: لن نتنازل عن "حقوق أمتنا".. وقواتنا المسلحة أعادت بناء قدراتها خلال وقف النار
مدبولي: نعمل على تطوير المدارس وتعليم البرمجة والذكاء الاصطناعي للطلاب
الوزراء: الدولة تعمل على تطوير ورفع كفاءة نزلة السمان
عزل 21 يوما.. إجراءات أمريكية صارمة ضد منتخب الكونغو قبل المونديال
موعد صلاة عيد الأضحى في جميع محافظات مصر
استقرار العملات الأجنبية .. الدولار 52.86 جنيه واليورو بـ61.35 جنيه
هيئة بحرية بريطانية: تقارير عن نشاط مشبوه بخليج عدن
بعد إطلاق البرنامج| كل ما تريد معرفته عن تطبيق الهوية الرقمية.. ورابط التحميل
اقتصاد

بلومبرج: البورصات الأمريكية تؤجل خطة السماح بتداول النسخ المشفرة من الأسهم

واشنطن أ ش أ

قررت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بقيادة رئيسها بول أتكينز، إرجاء إطلاق خطتها المرتقبة لمنح "استثناء ابتكاري" كان من شأنه السماح لمنصات العملات المشفرة بتداول نسخ رقمية ومطورة عبر تكنولوجيا البلوكتشين (Tokenized) للأسهم الأمريكية المدرجة.

ووفقًا لتقرير نشرته وكالة "بلومبرج"، فإن الهيئة كانت قد انتهت بالفعل من صياغة المسودة الداخلية للمشروع وكان من المقرر إعلانها قريباً، إلا أنها فضلت التريث وتأجيل الخطوة بعد مشاورات عاجلة ومكثفة مع بورصات الأسهم التقليدية الكبرى (مثل بورصة نيويورك وناسداك) وأطراف فاعلة في الأسواق المادية.

ويكمن الخلاف الأكبر في دراسة الهيئة إمكانية السماح بتداول رموز رقمية لأسهم أمريكية (مثل آبل أو أمازون) يتم إصدارها من قِبل شركات تشفير كطرف ثالث، دون الحاجة للحصول على موافقة أو مشاركة الشركات الأصلية المصدرة للأسهم.

وتشترط مسودة الهيئة المؤجلة أن تضمن منصات التشفير حصول المستثمرين في هذه الأسهم الرقمية على نفس الحقوق القانونية للمساهمين التقليديين، بما في ذلك الأرباح النقدية وحق التصويت.

وهو أمر يرى مشرعون سابقون وخبراء أسواق أنه يواجه تعقيدات قانونية وتقنية بالغة الصعوبة نظراً لطبيعة شبكات البلوكتشين التي تعتمد على هويات مستعارة عالمياً.

وحذرت البورصات التقليدية من أن السماح لأطراف خارجية بإنشاء نسخ رقمية غير محدودة للأسهم خارج الهيكل التنظيمي الحالي قد يؤدي إلى غياب الشفافية في الأسعار، وثغرات أمنية، فضلاً عن تشتيت وتجزئة سيولة السوق.

هيئة البورصات الأمريكية العملات المشفرة الأسهم المشفرة

القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالمركز العالمي لتدريب وتنمية رياضة الفروسية بنادي كيان سيتي بالأكاديمية العسكرية المصرية
