تشاؤم أوروبي بشأن أسعار النفط والغاز بالقارة العجوز.. إلى متي ستظل مرتفعة

أكد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي، أن أسعار الطاقة عبر القارة العجوز من المتوقع أن تظل مرتفعة وفوق مستويات ما قبل الأزمة حتى نهاية عام 2027 على الأقل، وذلك على خلفية التوترات الجيوسياسية المستمرة وتداعياتها الاقتصادية.

وذكرت وكالة (اسوشيتدبرس) أن هذه الصدمة الاقتصادية تأتي بشكل أساسي نتيجة التداعيات الأوسع نطاقاً للصراع والاضطرابات المحيطة بمضيق هرمز الاستراتيجي، وهو ممر ملاحي حيوي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز العالمية.

جاء هذا الإعلان عقب اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو الـ21 (مجموعة اليورو) في العاصمة القبرصية نيقوسيا، حيث رسم المسؤولون ملامح التغييرات الرئيسية في التوقعات الاقتصادية.

وقال مفوض الاقتصاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس، إن التضخم المستمر في قطاع الطاقة أجبر المسؤولين على مراجعة توقعات أسعار المستهلكين نحو الارتفاع.

ومن المتوقع الآن أن يصل التضخم في منطقة اليورو إلى 3.1% هذا العام و2.4% في عام 2027، وهو قفزة ملحوظة عن هدف الاتحاد الأوروبي السابق البالغ 1.9%.

وحذر دومبروفسكيس من أن تكاليف الطاقة المرتفعة لم تعد تقتصر على فواتير الخدمات العامة فحسب، بل بدأت تتدفق بوضوح إلى قطاعات التصنيع، والنقل، وأسعار التجزئة للسلع اليومية.

وفي حين أكد رئيس مجموعة اليورو كيرياكوس بيراكاكيس، أن أوروبا لا تزال بعيدة عن سيناريو الركود، إلا أنه تم خفض توقعات النمو الاقتصادي داخل منطقة اليورو إلى 0.9% لهذا العام و1.2% لعام 2027.