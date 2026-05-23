قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: التركيز الشديد على المدارس التكنولوجية جزء من رؤية الدولة لتطوير التعليم
اعتقد استخدامهم السحر ضده..محكمة النقض تؤيد إعدام متهم قتل 5 أشخاص حرقا
شبح الحرب يقترب.. تحركات غامضة قرب اليمن وتهديدات في هرمز.. المنطقة أمام لحظة حاسمة
بعد مزاعم الرسوب الجماعي بمدرسة حوش عيسى التجارية بالبحيرة.. مدير المدرسة: نسبة النجاح تتجاوز 95%
قاليباف: لن نتنازل عن "حقوق أمتنا".. وقواتنا المسلحة أعادت بناء قدراتها خلال وقف النار
مدبولي: نعمل على تطوير المدارس وتعليم البرمجة والذكاء الاصطناعي للطلاب
الوزراء: الدولة تعمل على تطوير ورفع كفاءة نزلة السمان
عزل 21 يوما.. إجراءات أمريكية صارمة ضد منتخب الكونغو قبل المونديال
موعد صلاة عيد الأضحى في جميع محافظات مصر
استقرار العملات الأجنبية .. الدولار 52.86 جنيه واليورو بـ61.35 جنيه
هيئة بحرية بريطانية: تقارير عن نشاط مشبوه بخليج عدن
بعد إطلاق البرنامج| كل ما تريد معرفته عن تطبيق الهوية الرقمية.. ورابط التحميل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تشاؤم أوروبي بشأن أسعار النفط والغاز بالقارة العجوز.. إلى متي ستظل مرتفعة

وزراء مالية منطقة اليورو
وزراء مالية منطقة اليورو
أ ش أ

أكد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي، أن أسعار الطاقة عبر القارة العجوز من المتوقع أن تظل مرتفعة وفوق مستويات ما قبل الأزمة حتى نهاية عام 2027 على الأقل، وذلك على خلفية التوترات الجيوسياسية المستمرة وتداعياتها الاقتصادية.

وذكرت وكالة (اسوشيتدبرس) أن هذه الصدمة الاقتصادية تأتي بشكل أساسي نتيجة التداعيات الأوسع نطاقاً للصراع والاضطرابات المحيطة بمضيق هرمز الاستراتيجي، وهو ممر ملاحي حيوي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز العالمية.

جاء هذا الإعلان عقب اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو الـ21 (مجموعة اليورو) في العاصمة القبرصية نيقوسيا، حيث رسم المسؤولون ملامح التغييرات الرئيسية في التوقعات الاقتصادية.

وقال مفوض الاقتصاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس، إن التضخم المستمر في قطاع الطاقة أجبر المسؤولين على مراجعة توقعات أسعار المستهلكين نحو الارتفاع.

ومن المتوقع الآن أن يصل التضخم في منطقة اليورو إلى 3.1% هذا العام و2.4% في عام 2027، وهو قفزة ملحوظة عن هدف الاتحاد الأوروبي السابق البالغ 1.9%.

وحذر دومبروفسكيس من أن تكاليف الطاقة المرتفعة لم تعد تقتصر على فواتير الخدمات العامة فحسب، بل بدأت تتدفق بوضوح إلى قطاعات التصنيع، والنقل، وأسعار التجزئة للسلع اليومية.

وفي حين أكد رئيس مجموعة اليورو كيرياكوس بيراكاكيس، أن أوروبا لا تزال بعيدة عن سيناريو الركود، إلا أنه تم خفض توقعات النمو الاقتصادي داخل منطقة اليورو إلى 0.9% لهذا العام و1.2% لعام 2027.

أسعار النفط في أوروبا أسعار الطاقة في أوروبا وزراء مالية منطقة اليورو مفوض الاقتصاد الأوروبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الطماطم

أسعار الطماطم تفاجئ الجميع اليوم السبت.. كم وصل سعر الكيلو؟

نادي الزمالك

مشروع القرن في الزمالك.. استاد جديد وصفقة رعاية تاريخية

فتاة توفت بعد فسخ قرانها

قصة فتاة رحلت بعد فسخ عقد قرانها تثير الجدل.. هل تعرضت لأزمة نفسية؟

إيفانكا ترامب

محاولة اغتـ.يال فاشلة لـ إيفانكا ترامب ردا على مقتـ.ل خامنئي

زيادة المعاشات 2026

زيادة المعاشات 2026 رسميًا.. كم ستبلغ وهل ستطبق في يونيو أم يوليو؟

افشة

مفاجأة في الأهلي لصاحب القاضية.. قرار مثير بشأن مستقبل أفشة

فقيد عزبة الأحمر

كان يستعد للزفاف ..وفاة شاب بمطار شرم الشيخ عقب عودته من السعودية

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع كبير في أسعار الدواجن اليوم السبت

ترشيحاتنا

ماذا قال النبى عن صيام يوم عرفة؟.. اعرف فضل هذا اليوم العظيم

ماذا قال النبى عن صيام يوم عرفة؟.. اعرف فضل هذا اليوم العظيم

صلاة العيد

الاوقاف تنشر نص خطبة عيد الأضحى

يوم عرفة

تيسيرًا لهم.. الأزهر للفتوى يقدّم مطوية «القول المبين فيما يباح للحُجَّاج والمعتمرين»

بالصور

لوك مختلف.. نيللي كريم تخطف الأنظار بظهورها

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالأكاديمية العسكرية

القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالمركز العالمي لتدريب وتنمية رياضة الفروسية بنادي كيان سيتي بالأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالمركز العالمي لتدريب وتنمية رياضة الفروسية بنادي كيان سيتي بالأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالمركز العالمي لتدريب وتنمية رياضة الفروسية بنادي كيان سيتي بالأكاديمية العسكرية المصرية

فستان لافت.. سارة سلامة تستعرض جمالها في إطلالة جديدة

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

فستان لامع.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها الأخير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيديو

نجمة السوشيال

نجمة السوشيال.. جاموس يشبه دونالد ترامب يثير الجدل قبل عيد الأضحى

مدير مدرسة

مشهد خطف القلوب.. مدير مدرسة يحتفل مع الأطفال بعد آخر امتحان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد