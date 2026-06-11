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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انتهت اليوم.. محافظ الشرقية يشكر المشاركين في امتحانات الشهادة الإعدادية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

تابع المهندس حازم الأشموني محافظة الشرقية، مع محمد رمضان وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، انتهاء سير امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني ٢٠٢٦/٢٠٢٥ م  في يومها الأخير متمنياً النجاح والتوفيق للطلاب وتحقيق أعلى الدرجات والحصول على مراكز متقدمة على مستوى المحافظة.

وقدم محافظ الشرقية خالص الشكر والتقدير لجميع القائمين على أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية ، مشيداً بالجهود المبذولة من مديرية التربية والتعليم والأجهزة التنفيذية والأمنية وكافة الجهات المعنية التي أسهمت في خروج الامتحانات بصورة منظمة ومنضبطة تليق بمحافظة الشرقية.

وأكد المحافظ استمرار المتابعة الدقيقة لأعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة النهائية، مع الالتزام الكامل بمبادئ الدقة والشفافية، بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملاً.

وأعرب محافظ الشرقية عن تمنياته بالتوفيق والنجاح لجميع الطلاب والطالبات، مؤكداً أن المحافظة ستواصل دعم العملية التعليمية والارتقاء بها بما يخدم أبناء الشرقية ومستقبلهم.

كانت لجان امتحانات الشهاد الإعدادية شهدت انتظاماً في سير اللجان على مستوى المحافظة، وتوفير المناخ المناسب والآمن للطلاب لأداء امتحاناتهم في هدوء ويسر، وذلك تنفيذاً لخطة المحافظة ولضمان نجاح العملية الأمتحانية.

ومن جانبه أوضح محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام يبلغ ١٤٧٧١٤ طالباً وطالبة داخل ٨٤٥ لجنة امتحانية على مستوى المحافظة، منهم ١٤٦١٢٧ طالباً وطالبة بالشهادة الإعدادية العامة داخل ٨٢٤ لجنة، و١٥٠٥ طلاب بالشهادة الإعدادية المهنية داخل ١٣ لجنة، و٦٦ طالباً من طلاب الأمل للصم وضعاف السمع داخل ٧ لجان، بالإضافة إلى ١٦ طالباً من طلاب النور للمكفوفين داخل لجنة واحدة.

الشرقية محافظة الشرقية التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم الشهادة الإعدادية

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