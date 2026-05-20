مياه كفر الشيخ: تنفيذ أعمال غسيل وتعقيم مروقات محطة فوة| صور

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، اليوم، تنفيذ أعمال غسيل وتعقيم المرحلة الثالثة للمروقات بمحطة مياه فوة.

يأتي هذا استمراراً لجهود شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ في الحفاظ على جودة مياه الشرب ورفع كفاءة منظومة التشغيل بالمحطات.

ونجحت منطقة مياه فوة، تحت إشراف ومتابعة المهندس علاء البيطاوي مدير عام المنطقة، بتنفيذ أعمال غسيل وتعقيم المرحلة الثالثة للمروقات بمروق رقم (5) بسعة 3000 م³ بمحطة مياه فوة، وذلك وفق الإجراءات الفنية والصحية المعتمدة.

وتأتي هذه الأعمال ضمن خطة الشركة الدورية لأعمال الصيانة والتطهير المستمر لمحطات مياه الشرب، بما يساهم في الحفاظ على كفاءة التشغيل وضمان استمرارية تقديم خدمة مياه شرب آمنة ومطابقة للمواصفات القياسية، تحقيقاً لأعلى مستويات الجودة المقدمة للمواطنين.