محافظ كفر الشيخ يطمئن على انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية

تفقد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، عددًا من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية بمعهد كفرالشيخ الإعدادي بنين، حيث يؤدي 144 طالبًا امتحانات مادتي اللغة الإنجليزية والتربية الفنية، موزعين على 9 لجان، وتضم طلاب معاهد كفرالشيخ وشنو والقرضا، وذلك للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

جاء ذلك بحضور الشيخ عبد اللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفرالشيخ الأزهرية، وحسام حماد، الوكيل الثقافي لمنطقة كفرالشيخ الأزهرية، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأوضح محافظ كفرالشيخ أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية بالفصل الدراسي الثاني بالمعاهد الأزهرية بالمحافظة للعام الدراسي 2025-2026 يبلغ 9,607 طالبًا وطالبة، موزعين على 73 لجنة على مستوى المنطقة الأزهرية، مؤكدًا أن الامتحانات أُجريت في أجواء هادئة ومنظمة.

وحث محافظ كفرالشيخ الطلاب على مواصلة الاجتهاد والاستعداد الجيد للمرحلة التعليمية المقبلة، مؤكدًا أن التفوق ثمرة الالتزام والمثابرة طوال العام الدراسي، كما اطمأن على وضوح الورقة الامتحانية، وذلك في إطار حرصه واهتمامه بالطلاب، وتوفير كافة أشكال الدعم المعنوي لهم.

وشدد محافظ كفر الشيخ على توفير سبل الراحة داخل اللجان، مع التأكيد على توافر كافة التجهيزات اللازمة، والالتزام الكامل بالقواعد والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، وعلى رأسها منع اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان، سواء من قبل الطلاب أو أعضاء هيئة الإشراف والمراقبة.

ووجه محافظ كفر الشيخ الشكر للقائمين على أعمال الامتحانات، والجهود المبذولة من جانب المنطقة الأزهرية والمعلمين والإداريين، مؤكدًا أهمية استمرار دعم الطلاب وتحفيزهم لتحقيق أفضل النتائج، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم التعليمية المقبلة.