يصنع المعجزات رغم الأزمات.. خالد طلعت يهنئ الزمالك بعد التتويج بالدوري

هنأ الإعلامي خالد طلعت نادي الزمالك بعد التتويج بلقب الدوري، مؤكدًا أن الفريق نجح في تحقيق إنجاز كبير رغم الأزمات والظروف الصعبة التي مر بها خلال الموسم.

فوز الزمالك بالدوري

وكتب خالد طلعت عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”:

“مبروك لنادي الزمالك وإدارته وجهازه ولاعبيه.. مبروك لجمهور الزمالك العظيم.. الدوري في ميت عقبة.. دوري محمد صبري.. في ظل كل الظروف والمشاكل والأزمات.. الزمالك بيعمل المستحيل وبيصنع المعجزات.. وسمعنا يا عم الحدوته”.

وتوج فريق الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز رسميًا، بعدما رفع رصيده إلى 56 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، متفوقًا على بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 54 نقطة.

وشهدت المباراة تفوقًا واضحًا للفريق الأبيض، الذي نجح في تسجيل هدف التقدم مبكرًا عن طريق عدي الدباغ في الدقيقة الثامنة، قبل أن يواصل ضغطه الهجومي طوال اللقاء.

كما تألق محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، بعدما تصدى لركلة جزاء نفذها أحمد بلحاج لاعب سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 56، ليحافظ على تقدم فريقه ويقربه من حسم اللقب.

وألغى حكم اللقاء هدفًا ثانيًا لصالح الزمالك مع بداية الشوط الثاني، بعد العودة إلى تقنية الفيديو «VAR».

فيما أجرى معتمد جمال عدة تغييرات للحفاظ على تفوق الفريق، أبرزها مشاركة ناصر منسي بدلًا من البرازيلي خوان بيزيرا.