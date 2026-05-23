الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أهالى السيفا يشيعون جثمان ربة منزل لقيت مصرعها على يد زوجها.. صور

إبراهيم الهواري

شيّع أهالي قرية السيفا التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية جثمان سيدة لقيت مصرعها على يد زوجها، في واقعة مأساوية هزّت القرية، وسط حالة من الحزن بين الأهالي، لمثواها الأخير وسط دموع أسرتها ودفنها بمقابر الأسرة.


وكشفت تحريات مباحث مركز شرطة طوخ بالقليوبية تفاصيل واقعة مقتل ربة منزل إثر تعرضها لطعنة قاتلة بالوريد الخلفي بالرقبة على يد زوجها بسبب خلافات زوجية بينهما، ما أسفر عن وفاتها في الحال.


وأوضحت التحريات أن المتهم إسلام. ع، 27 عامًا، كان دائم التعدي على زوجته أمنية. ع، 21 عامًا، مقيمة بقرية السيفا، والدخول معها في مشاجرات متكررة، كما تبين أن المجني عليها سبق وتعرضت للضرب في واقعة سابقة، ما تسبب في إصابتها بعينها وحدوث تأثير على الشبكية.


وأضافت التحريات أن المجني عليها تركت طفلين، الأول يُدعى رحيم ويبلغ من العمر 3 سنوات ونصف، ورضيعة تُدعى رحمة تبلغ من العمر 6 أشهر.


تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات والتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.

